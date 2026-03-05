握力能預測壽命？研究：肌力強者早逝風險低1/3

一項針對年長女性的最新研究指出，握力強弱與長壽具有顯著的獨立關聯，肌力較強者可降低約三分之一的早逝風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新研究發現，握力較強的人早逝風險可降低約三分之一，即使運動量與健康狀況相同仍然成立。這項數據顯示肌肉力量本身可能與壽命長短密切相關，成為醫學界評估健康老化的重要指標。

據《華盛頓郵報》報導，肌肉強度與較低的死亡風險具有顯著且獨立的關聯。這項發表於《美國醫學會雜誌網路開放版》（JAMA Network Open）的研究發現，肌力是預測健康老化的關鍵因素。研究分析顯示，肌力較強者的死亡風險明顯較低，且此趨勢在排除年齡、抽菸史與既有病史後依然顯著。

門檻不如想像中高 握力24公斤即見差異

研究指出，獲得較低死亡風險所需的肌力門檻並不如想像中遙不可及，表現最佳組別的平均握力約為24公斤。此外，若能在11秒內完成5次「起立坐下」測試，同樣與較長的壽命趨勢呈正相關。這項實用的數據意味著，民眾只要維持基礎的肌肉強度，就能對整體生存率產生積極的預測價值。

美國紐約州布法羅大學（University of Buffalo）研究團隊針對5472名女性進行為期8年的追蹤，並在過程中同時控制了受試者的運動量與各項健康變因。結果進一步支持肌力是獨立於有氧適能外的健康指標，顯示肌肉力量對於細胞健康具有獨特的生理影響。研究人員建議，民眾可將阻力訓練與散步等有氧運動搭配進行，以優化整體的健康效益。

