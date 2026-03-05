自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

握力能預測壽命？研究：肌力強者早逝風險低1/3

2026/03/05 14:36

一項針對年長女性的最新研究指出，握力強弱與長壽具有顯著的獨立關聯，肌力較強者可降低約三分之一的早逝風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

一項針對年長女性的最新研究指出，握力強弱與長壽具有顯著的獨立關聯，肌力較強者可降低約三分之一的早逝風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新研究發現，握力較強的人早逝風險可降低約三分之一，即使運動量與健康狀況相同仍然成立。這項數據顯示肌肉力量本身可能與壽命長短密切相關，成為醫學界評估健康老化的重要指標。

據《華盛頓郵報》報導，肌肉強度與較低的死亡風險具有顯著且獨立的關聯。這項發表於《美國醫學會雜誌網路開放版》（JAMA Network Open）的研究發現，肌力是預測健康老化的關鍵因素。研究分析顯示，肌力較強者的死亡風險明顯較低，且此趨勢在排除年齡、抽菸史與既有病史後依然顯著。

門檻不如想像中高 握力24公斤即見差異

研究指出，獲得較低死亡風險所需的肌力門檻並不如想像中遙不可及，表現最佳組別的平均握力約為24公斤。此外，若能在11秒內完成5次「起立坐下」測試，同樣與較長的壽命趨勢呈正相關。這項實用的數據意味著，民眾只要維持基礎的肌肉強度，就能對整體生存率產生積極的預測價值。

美國紐約州布法羅大學（University of Buffalo）研究團隊針對5472名女性進行為期8年的追蹤，並在過程中同時控制了受試者的運動量與各項健康變因。結果進一步支持肌力是獨立於有氧適能外的健康指標，顯示肌肉力量對於細胞健康具有獨特的生理影響。研究人員建議，民眾可將阻力訓練與散步等有氧運動搭配進行，以優化整體的健康效益。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中