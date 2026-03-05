自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》黑白切、滷味最肥內臟是誰？ 營養師點名「這3種」熱量爆表

2026/03/05 18:09

營養師曾建銘提醒，黑白切或滷味常點的內臟類雖然都能提供蛋白質，不同選擇的脂肪與熱量卻可能差很多，有些甚至屬於高脂食肉類，吃多容易囤積脂肪。（資料照）

營養師曾建銘提醒，黑白切或滷味常點的內臟類雖然都能提供蛋白質，不同選擇的脂肪與熱量卻可能差很多，有些甚至屬於高脂食肉類，吃多容易囤積脂肪。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕到小吃店或滷味攤點小菜時，黑白切內臟是不少人的最愛。不過，小心吃錯部位踩到熱量地雷。營養師曾建銘提醒，依照營養學的「食物代換表」，雖然內臟類都能提供蛋白質，脂肪與熱量卻可能差很多，有些甚至屬於高脂食物。尤其許多人常點的豬大腸、粉腸、雞佛，堪稱是熱量炸彈，偶爾解饞無妨，吃多容易囤積脂肪，建議適量攝取。

曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文表指出，吃黑白切、滷味食必點的內臟類，雖可補充蛋白質，卻也隱藏不少地雷。在食物代換表中，「一份肉類」大約能提供7克蛋白質。不過，同樣是7克蛋白質，不同選擇伴隨而來的脂肪和熱量卻差很大，並解析以下3大紅黃綠燈食物，讓你吃得更健康。

綠燈區為低脂肉類

一份熱量約55大卡，脂肪低於3g，做完深蹲、硬舉等運動，想無負擔快速補充優質蛋白，這區絕對是首選：

豬血、鴨血（約200g /份）：份量超大、熱量極低，幾乎都是純蛋白質和水份，更是補鐵神隊友。

豬肝（約35g /份）：雖是內臟，但脂肪不高，且含有豐富維生素B群和鐵質。

牛肚（約50g /份）：滷味常見的牛肚，也屬於是偏低脂的部位。

雞胗（約45g /份）：口感Q彈，蛋白質比例高。

黃燈區為中脂肉類

一份熱量約75大卡，脂肪約5g，屬於心臟肌肉部位，拿捏好份量可適量吃：

豬心（約40g /份）、雞心（約45g /份，約 5-6 顆）。

紅燈區為高脂肉類

一份熱量達120大卡，甚至可能更高，脂肪則是至少10g，屬於熱量炸彈，吃多容易囤積脂肪，偶爾解饞即可：

豬大腸（約50g /份）：雖然軟嫩入味超好吃，但是部位屬於油脂聚集地，脂肪直接爆表。

粉腸（約50g /份）：看起來無害，其實油脂含量非常驚人。

雞佛（約45g /份）：別以為能「以形補形」，富含滿滿的脂肪與膽固醇。

曾建銘並提醒，雖然部分內臟屬於低脂，但內臟類的普林及磷含量普遍含量高。如果本身有高血脂、痛風，或是需要嚴格控制磷攝取量的慢性腎臟病（CKD）病友，切記一定要嚴格控制攝取頻率與份量，避免加重身體負擔。

