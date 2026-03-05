慢性背痛會放大聲音刺激？美研究：患者大腦過度敏感現象

研究表明，慢性背痛患者可能會對明明普通的聲音感覺異常強烈。圖為示意圖。（擷自Shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕慢性背痛可能不僅會影響來自脊椎的訊號，還會影響大腦對其他訊號的處理方式。美國1項研究表明，慢性背痛患者可能會對明明普通的聲音感覺異常強烈。此研究發表在《神經病學年鑑》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國科羅拉多大學安舒茨醫學院的研究團隊，對142名慢性背痛患者的感受報告和腦部活動進行研究，並與51名無背痛的成年人進行比較。所有參與者都接受了核磁共振成像（MRI）掃描。

參與者在掃描期間完成聽力任務，並對各種聲音的不適程度進行了評分。同時研究團隊測量大腦中負責處理聲音和情緒的區域的活動。

研究顯示，慢性背痛患者與無背痛成年人對比十分顯著。平均而言，慢性背痛患者對聲音的反應比84%無背痛參與者更為強烈。

研究團隊發現，慢性背痛患者的聽覺皮質（負責解讀聲音）和島葉（負責情緒和身體感知）活動增強。同時內側前額葉皮質（負責調節情緒反應的區域）活動減弱。

研究團隊接著對患者測試某些治療方法能否影響大腦反應。第一個是疼痛再加工療法組，該療法旨在幫助患者理解疼痛是大腦放大反應的結果，而不僅僅是背部結構性問題。第二個是安慰劑組，在支持性臨床環境下讓患者接受生理食鹽水注射。第三個是常規治療組，讓患者繼續接受原有的治療。

在這3種方法中，疼痛再加工療法效果最為顯著。研究團隊表示，研究表明大腦過度敏感的感覺反應可透過心理治療得到改善，因此這種感覺過敏是可以治療的。

研究團隊補充，此研究發現慢性背痛患者大腦中存在更廣泛的感覺放大現象，為降低敏感度的治療方法打開大門。

