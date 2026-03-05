自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

不胖卻有脂肪肝？ 醫揭女性常見5警訊

2026/03/05 13:29

透過腹部超音波等檢查，可及早掌握脂肪肝與代謝變化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕不少女性體態看起來勻稱、體重也在正常範圍內，卻在健康檢查時意外發現已有脂肪肝。醫師提醒，脂肪肝並非肥胖者專利，近年女性代謝風險呈現「隱形化」趨勢，即使外表不胖，也可能因生活型態與代謝失衡，讓脂肪悄悄堆積在內臟與肝臟。

根據美兆健康管理機構統計，2015年至2024年女性健檢資料顯示，女性脂肪肝比例長期維持在35％以上，近年更有上升趨勢，最高一度超過44％。美兆診所內分泌暨新陳代謝科醫師林素菁指出，脂肪肝並非只有肥胖者才會出現，許多女性即使BMI正常，仍可能已有內臟脂肪累積與肝臟脂肪沉積的情況，這類族群往往因體態不胖而忽略健康風險。

美兆健康管理機構統計，2015至2024年女性健檢數據顯示，脂肪肝比例長期超過35%，且在近年攀升明顯，最高一度突破44%。（美兆健康管理提供）

林素菁表示，現代30至55歲女性多同時承擔工作與家庭責任，長時間久坐、外食比例高、睡眠品質不佳，加上運動量不足，特別是缺乏阻力訓練，容易造成肌肉量下降與基礎代謝率降低。即使體重沒有明顯增加，仍可能出現內臟脂肪增加與肝臟脂肪堆積，進而形成脂肪肝。

她指出，壓力型生活型態也會影響荷爾蒙調節。皮質醇（Cortisol）是人體常見的壓力荷爾蒙，在短期壓力下有助於提升專注力與應變能力，但若長期處於高壓、睡眠不足或作息紊亂的狀態，皮質醇分泌節律可能失衡，進一步干擾血糖調節與脂肪代謝，使脂肪更容易堆積在腹部與內臟區域。

林素菁表示，許多女性並非真的「胖」，而是代謝系統長期處於高負荷運作狀態，導致脂肪往內臟累積。當內臟脂肪增加時，會提高胰島素阻抗風險，長期可能演變為糖尿病前期、三高問題，並增加心血管疾病風險。

她提醒，女性若出現以下情況，可能就是內臟脂肪與代謝風險正在累積的早期警訊：

●腰圍悄悄增加：體重變化不大，但褲頭逐漸變緊。

●餐後腹脹或胃悶感增加：特別是晚餐後更明顯。

●下午容易疲倦、腦霧感增加：專注力下降、精神不濟。

●睡眠品質變差：容易淺眠、半夜醒來或醒來仍感到疲累。

●健檢數字出現「邊緣異常」：如三酸甘油脂偏高、HDL偏低、空腹血糖或肝指數偶爾上升。

林素菁強調，這些情況往往不是單一症狀，而是代謝系統逐漸失衡所發出的訊號。若未及早調整，長期可能增加罹患脂肪肝、糖尿病及心血管疾病的風險。

她建議，預防脂肪肝不能只看體重，更應留意腰圍與體組成變化。依衛福部建議，女性腰圍應維持在80公分以下。此外，運動除了有氧活動外，也應加入阻力訓練，以維持肌肉量並提升基礎代謝率。

◎在日常生活方面，醫師也提出5項調整方向：

●不只看體重，更要看腰圍與體組成

腰圍變化往往比體重更能反映內臟脂肪狀況，女性建議維持在80公分以下。

●運動加入阻力訓練，守住肌肉量

維持肌肉量有助提升基礎代謝率並改善胰島素敏感度，建議每週安排固定阻力訓練。

●飲食重點在「蛋白質優先、少糖少酒」

避免過度節食造成肌肉流失，建議以蛋白質與蔬菜為基礎，減少含糖飲料、精緻澱粉與酒精。

●重視睡眠與壓力管理

規律作息與良好睡眠品質有助穩定皮質醇分泌，減少內臟脂肪堆積。

●定期健檢追蹤代謝指標

透過腹部超音波、肝功能、血脂、血糖（含HbA1c）及胰島素阻抗等檢查，可及早掌握脂肪肝與代謝變化。

林素菁提醒，內臟脂肪與脂肪肝早期多半沒有明顯症狀，但只要及早發現並透過飲食、運動與生活型態調整，多數情況仍有機會讓數值回到理想範圍，降低未來慢性疾病風險。

