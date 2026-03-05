自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「驚蟄」是免疫調整期 中醫：這樣安穩健康

2026/03/05 14:41

驚蟄時分，身體還在適應節氣變化，容易生病。中醫師王大元建議飲食清淡，多吃蔬菜。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

驚蟄時分，身體還在適應節氣變化，容易生病。中醫師王大元建議飲食清淡，多吃蔬菜。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕今日（3月5日）為「驚蟄」，是人體從「冬藏」轉為「春生」的重要時刻。中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」表示，氣溫回升、濕氣增加、花粉飛散、萬物復甦，過敏性鼻炎、氣喘、皮膚炎與腸胃型病毒開始增多，因此外出配戴口罩、勤洗手、保持室內通風與除濕，是驚蟄最基本的自我保護。

很多人會疑惑，為什麼每年都在這個時間身體特別容易出狀況？王大元表示，不是體質變差，而是身體正在適應節氣轉換，當作息還停留在冬天，身體卻被推向春天，失衡便出現了。

王大元表示，中醫認為春屬木，主肝，肝氣條達則精神舒展。驚蟄之後養生重點不在大補，而在「疏肝、健脾、祛濕」。飲食宜清淡平性，減少麻辣油炸等重口味食物，生冷寒涼如冷飲、生食與寒性水果，也應依體質節制。另外，可多攝取花椰菜、菠菜、茼蒿等綠色蔬菜，搭配山藥、茯苓、薏苡仁與適量雞肉、鮭魚或豆腐，幫助脾胃恢復吸收能力，真正提升抵抗力。

王大元表示，驚蟄其實是一個「免疫調整期」。此時順應自然，早晨曬曬太陽，運動微微出汗，協助身體代謝濕氣、穩定自律神經。每天按壓合谷、足三里與太衝穴3至5分鐘，可幫助調整腸胃、疏肝理氣。春睏現象是一種陽氣升發時的能量重新分配，與其強撐提神，不如調整節奏，打個小盹，讓身體慢慢跟上季節。

王大元提醒，「當春雷響起，陰雨連綿，萬物更新，我們也可以重新調整生活步伐，在平衡與節律中迎接真正的春天。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中