健康網》「驚蟄」是免疫調整期 中醫：這樣安穩健康

〔健康頻道／綜合報導〕今日（3月5日）為「驚蟄」，是人體從「冬藏」轉為「春生」的重要時刻。中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」表示，氣溫回升、濕氣增加、花粉飛散、萬物復甦，過敏性鼻炎、氣喘、皮膚炎與腸胃型病毒開始增多，因此外出配戴口罩、勤洗手、保持室內通風與除濕，是驚蟄最基本的自我保護。

很多人會疑惑，為什麼每年都在這個時間身體特別容易出狀況？王大元表示，不是體質變差，而是身體正在適應節氣轉換，當作息還停留在冬天，身體卻被推向春天，失衡便出現了。

王大元表示，中醫認為春屬木，主肝，肝氣條達則精神舒展。驚蟄之後養生重點不在大補，而在「疏肝、健脾、祛濕」。飲食宜清淡平性，減少麻辣油炸等重口味食物，生冷寒涼如冷飲、生食與寒性水果，也應依體質節制。另外，可多攝取花椰菜、菠菜、茼蒿等綠色蔬菜，搭配山藥、茯苓、薏苡仁與適量雞肉、鮭魚或豆腐，幫助脾胃恢復吸收能力，真正提升抵抗力。

王大元表示，驚蟄其實是一個「免疫調整期」。此時順應自然，早晨曬曬太陽，運動微微出汗，協助身體代謝濕氣、穩定自律神經。每天按壓合谷、足三里與太衝穴3至5分鐘，可幫助調整腸胃、疏肝理氣。春睏現象是一種陽氣升發時的能量重新分配，與其強撐提神，不如調整節奏，打個小盹，讓身體慢慢跟上季節。

王大元提醒，「當春雷響起，陰雨連綿，萬物更新，我們也可以重新調整生活步伐，在平衡與節律中迎接真正的春天。」

