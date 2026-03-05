溫柔守護屏東婦嬰40年 婦產科名醫吳蘭香癌逝

屏基婦產科醫師吳蘭香（右）行醫40年，溫柔守護婦女健康。（圖由屏東基督教醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕在無數產房燈光下迎接新生命的屏東基督教醫院婦產科名醫吳蘭香，於近日蒙主恩召，享年67歲。消息傳出後，許多曾受她照顧的婦女紛紛表達不捨與感念。

吳蘭香醫師在汶萊完成高中學業後來台求學，1986年7月自台灣大學醫學系畢業。因著基督教信仰，她選擇來到台灣最南端的屏東基督教醫院服務。40年來，她深耕屏東，成為無數家庭信賴的婦產科醫師，甚至出現「媽媽當年給她接生，女兒長大後也找她產檢」的跨代情誼。

請繼續往下閱讀...

溫柔，是許多病人對她最直接的形容。無論是產檢、超音波檢查，或病情解釋，她總是不疾不徐，耐心回答每一個問題。從頭圍、心跳、胎兒體重到週數大小，她一一確認，從早診看到夜晚也少有倦色。即使候診時間較長，病人仍甘願等待，只因「看完很安心」。

她曾在春節值班期間，24小時內接生二、三十名新生兒；也曾接生四胞胎，為家庭迎來加倍的喜悅。新冠疫情最嚴峻時，她穿上全套防護裝備進入負壓病房，為確診孕婦以自然產方式接生，陪伴產婦度過恐懼時刻。她也曾為高齡且合併子癲前症、妊娠糖尿病及胎位不正的孕婦緊急接生，產婦產後併發肺栓塞，歷經十天驚險治療才平安出院。對她而言，每一次生產，都是與風險拔河、為生命守關。

信仰是她行醫路上最深的依靠。她曾分享，從醫讓她學習到「隨時倚靠神，呼求祂的名」。曾有一次剖腹生產手術中，產婦出血異常、血壓下降，情況一度危急。當醫療處置未如預期改善時，她在心中謙卑禱告，最終產婦逐漸穩定下來。此後，她更常握著病人的手，一同禱告。對許多面臨生產恐懼的產婦而言，那份溫柔卻堅定的聲音，是極大的力量。

晚年，她同時也是一位勇敢的抗癌鬥士。即便癌細胞在體內擴散，她仍堅持留在崗位上，只是體力所限，僅為以前產檢過的準媽媽接生。一次產前檢查往往花上近30分鐘。她深知在自己的生命沙漏裡，所剩的沙粒也許已清晰可數，卻仍願意為尚未出世的生命停下腳步，專注確認每一個細節，只為確保「萬無一失」。

40年歲月，她迎接過無數孩子的第一聲啼哭，也守住無數家庭的完整。她用專業守護生命，用信仰安定人心，用溫柔化解焦慮。如今斯人遠行，但她留下的，不只是醫療紀錄上的名字，而是一代又一代在屏東長大的孩子，以及深深烙印在人們心中的安心與信任。

屏基婦產科醫師吳蘭香（右）行醫40年，溫柔守護婦女健康，總是細心耐心解說。（圖由屏東基督教醫院提供）

屏基婦產科醫師吳蘭香（右）用 一生守護新生命。（圖由屏東基督教醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法