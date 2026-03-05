妙齡女子亂吃減肥藥 肝指數亮紅燈

衛福部嘉義醫院肝膽腸胃科醫師陳詩典提醒，任何減重藥物都應在專業醫師評估與監測下使用，切勿自行嘗試。（嘉義醫院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義一名25歲妙齡女子，日前因朋友介紹自行購買成分不明的西藥減重藥物，服用後短時間內體重雖下降，卻在例行抽血檢查中發現肝指數高達150（正常值應低於30），數值超標近5倍，還好及時就醫才恢復正常；醫師提醒，任何減重藥物都應在專業醫師評估與監測下使用，切勿自行嘗試。

衛福部嘉義醫院肝膽腸胃科醫師陳詩典說，這名女子為了追求快速瘦身而自行購藥，體重還沒真正穩定，肝指數卻已率先「亮紅燈」，經要求停用不明藥物，安排密集肝功能追蹤，並由門診營養師進行個別化飲食衛教。

同時在完整身體評估後，審慎使用GLP-1受體促效劑（俗稱瘦瘦針）治療，協助調整食慾與代謝。2個月後，女子肝指數回降至32，恢復正常範圍，體重也從原本的74公斤健康下降至65公斤，減重與健康得以同步兼顧。

陳詩典指出，市售來路不明的減重藥物，可能摻有利尿劑、甲狀腺素或未標示成分，短期看似能抑制食慾、快速減重，實則暗藏風險，長期可能導致肝功能異常甚至藥物性肝炎，亦可能引發心悸、血壓波動、腸胃道傷害與內分泌失調等問題。

他說，「肝臟沒有痛覺神經，等到數值爆表，往往已經受傷」，任何減重藥物都應在專業醫師評估與監測下使用，切勿自行嘗試。根據最新「台灣成人肥胖臨床實務指引」，肥胖已被明確界定為慢性疾病，需長期管理。

他也提醒，瘦瘦針透過延緩胃排空、增加飽足感來協助減重，確實為近年重要治療工具，但並非人人適用，也不是打了就一定有效；藥物只是輔助角色，唯有建立穩定的飲食習慣與規律運動，才能真正改善體質，避免停藥後復胖。

