台灣學童近視率飆破 87％ 嘉基醫師提醒及早篩檢與控制眼軸

嘉基眼科醫師莊超偉提醒，視力檢查應從4歲前就開始進行第一次完整篩檢，才能在問題發生初期就即時掌握。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕台灣 18 歲以下青少年的近視率高達 87.2％，嘉義基督教醫院眼科醫師莊超偉表示，近視絕非單純的視力問題，而是一種會導致眼球結構變形的「眼軸異常拉長」疾病，年紀越小的孩子發病，度數加深的速度越快，因此及早篩檢與控制眼軸是保護靈魂之窗的唯一法門。

莊超偉指出，近視的本質是眼軸（眼球的前後徑）像吹氣球一樣異常拉長。當眼球被過度拉扯時，內部的神經與組織會變得脆弱。

請繼續往下閱讀...

如果家長放任度數在求學階段瘋狂加深，演變成「高度近視」，未來發生視網膜剝離、黃斑部病變等嚴重併發症的風險將大幅增加，甚至可能導致永久性失明。

莊超偉表示，目前臨床證實「周邊離焦鏡片」能有效減緩近視度數加深，最高可達 70% 的抑制效果。相較傳統的角膜塑型片或隱形眼鏡，周邊離焦鏡片屬於非侵入性療法，不需接觸眼球表面，完全免除清潔不當導致的感染風險；如同配戴一般眼鏡般，適合生活自理能力尚在發展中的學童；讓孩子在維持清晰視覺的同時，也能自在參與各項課外活動。具備高安全性、保養簡便、學習與運動皆宜的優勢。

除了選擇合適的鏡片，他建議可以透過「兒控鏡片 ＋ 低濃度阿托品藥水」雙管齊下，從物理與藥理兩方面同時防堵度數失控，也呼籲家長應嚴格執行「護眼密碼 3010120」：近距離用眼每 30 分鐘，必須強制休息 10 分鐘；每日應維持至少 120 分鐘的戶外活動，利用自然光線抑制眼軸拉長。

莊超偉提醒，視力檢查應從4 歲前就開始進行第一次完整篩檢，才能在問題發生初期就即時掌握。

