驚蟄養生》情緒變敏感？ 醫揭腸道與神經一起醒來的緣故

板橋德威內科診所院長王威堯指出，驚蟄帶來的這些改變，往往不是單一系統出了問題，而是神經系統與腸道同時從冬季的抑制狀態中甦醒，腸－腦軸被同步放大的自然反應；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕進入驚蟄前後，許多人會發現自己變得特別容易被打擾。白天對聲音、事情與情緒的反應變得直接，晚上卻怎麼也靜不下來，板橋德威內科診所院長王威堯指出，驚蟄帶來的這些改變，往往不是單一系統出了問題，而是神經系統與腸道同時從冬季的抑制狀態中甦醒，腸－腦軸被同步放大的自然反應。

王威堯表示，從西醫角度來看，驚蟄是人體一年之中，自律神經與感覺系統全面回到「高感知狀態」的重要節點。隨著日照時間進一步拉長，大腦下視丘接收到的環境訊號跨過關鍵門檻，促使交感神經活性明顯上升，讓身體從低警覺狀態，轉向即時反應模式。

腸道菌相在驚蟄時期，也正處於劇烈變動的階段。冬季偏向低代謝、保能量的菌群逐漸退場，而與短鏈脂肪酸產生、神經調節相關的菌群活性明顯上升。「這讓腸道不再只是消化器官，」王威堯形容，「而是情緒與壓力反應的放大器。」

當腸道菌代謝開始活躍，短鏈脂肪酸與神經傳導物質前驅物的產量增加，會透過腸－腦軸影響大腦的警覺度與情緒調節。這在節律穩定的情況下，有助於恢復活力與專注力；但在尚未完全對頻的過渡期，反而容易讓人對刺激特別敏感。

王威堯說：「如果你最近覺得自己比較煩、比較敏感，腸胃也比較吵，其實不用急著責怪自己」，「那只是你的神經和腸道，一起醒過來了。」

「很多人會在這個時候越想撐住，反而越難放鬆，」王威堯指出，「因為神經已經醒了，但腸道與整體節律，還在重新對頻。」驚蟄並不是要求人立刻回到高效率，而是讓身體與腸道重新學會，如何在清醒與放鬆之間切換。當腸－腦軸逐漸穩定，睡眠深度與情緒彈性，自然會慢慢回來。

