健康 > 抗老養生 > 中醫藥

驚蟄養生》春雷響身體也要醒 醫揭必吃4大食材

2026/03/05 07:00

在驚蟄時節適合多攝取的4大食物，飲食重點就是順著春天的節奏，吃得清爽一點、均衡一點，讓身體自然甦醒；圖為情境照。（圖取自freepik）

在驚蟄時節適合多攝取的4大食物，飲食重點就是順著春天的節奏，吃得清爽一點、均衡一點,讓身體自然甦醒；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕驚蟄象徵春雷乍響、萬物甦醒。中和新生堂中醫師陶百瑩建議，在驚蟄時節適合多攝取的4大食物，飲食重點就是順著春天的節奏，吃得清爽一點、均衡一點，讓身體自然甦醒。

陶百瑩表示，在飲食上，可以掌握一個簡單原則，清淡但不要過於寒涼，溫和但不要過於燥熱。同時適度加入一些有助於身體「升發」的食材，讓陽氣自然舒展，而不是用太補或太刺激的方式調養。

她強調，期間並不建議大補或重口味飲食，而是以清爽、溫和、幫助陽氣慢慢升發的食物為主，身體通常會感覺較為舒適。

●幫助疏肝的綠色蔬菜：
春天適合多吃當季的綠色蔬菜，有助於調暢肝氣、促進代謝，像是菠菜、芥藍、花椰菜、芹菜、韭菜。其中，韭菜在中醫裡常被稱為「春季養陽之菜」，適量食用有助於陽氣升發與氣血循環，不過還是建議適量即可。

●健脾祛濕的食材：
驚蟄過後，天氣開始變得比較溫暖，也逐漸帶點濕氣，腸胃功能有時會受到影響。這時候可以適量選擇一些健脾、祛濕的食材，像是山藥、薏仁、茯苓、紅豆、蓮子等，很建議煮上一鍋山藥薏仁粥，就是一道相當適合此時節的日常養生料理。

●溫和補氣的食物：
春季不宜大補，但可以用溫和的方式補充元氣，像是雞肉、魚肉、紅棗、枸杞等。煮上「紅棗枸杞雞湯」是常見且接受度高的養生湯品，能補氣養血，又不致過於燥熱。

●潤燥生津、協助適應氣候變化的食材：
春天氣候忽冷忽熱，有些人會感到口乾、皮膚乾燥或過敏加重，可適度補充潤肺、生津的食物，像是梨子、蜂蜜、百合、白木耳等。這類食材只要在日常飲食中適度搭配，便能協助身體逐步適應季節轉換。

陶百瑩提醒，若疲倦感加重、舊疾反覆發作，不妨尋求專業中醫師的協助，透過把脈了解當下體質，以中藥或針灸將體內卡住的氣機重新梳理。順應天時做好保養，就能為自己預約一整年的健康與活力。

