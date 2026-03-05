驚蟄養生》台人吃梨 日本得吃「苦」 韓國喝它最特別

24節氣到了「驚蟄」，是大自然除舊佈新的時刻，更是人體調理體質的黃金期；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕24節氣到了「驚蟄」，是大自然除舊佈新的時刻，更是人體調理體質的黃金期。中和新生堂中醫師陶百瑩從台灣、韓國、日本人在這個節氣的養生哲學異曲同工之妙。

陶百瑩表示，驚蟄象徵春雷乍響、萬物甦醒。在中醫的觀點裡，被春雷喚醒的不僅是大自然，還有我們體內潛藏了一整個冬天的「陽氣」，這段時節是陽氣生發、調整身心的關鍵期，同時也是呼吸道疾病、過敏與「春睏」容易出現的時候。

台灣民間流傳「驚蟄吃梨，不生病」的說法。「梨」與「離」同音，陶百瑩說，在此時吃梨子，象徵著與害蟲、疾病和壞運氣「分離」。以中醫與節氣養生來看，驚蟄後氣溫多變、容易有「春燥」而引起咳嗽，梨子性質甘涼，有潤肺清熱、生津止渴的功效，能為我們的呼吸道天然補水，舒緩換季時最煩人的喉嚨乾癢與乾咳。

在日本的傳統養生哲學裡，驚蟄不僅象徵自然界的甦醒，更被視為人體進行「春季大掃除」的關鍵時刻。她表示，日本民間流傳一句話：「春天的餐盤裡要盛裝苦味」。這句話道出了春季飲食的智慧。經過漫長寒冬，人體為了禦寒往往囤積脂肪與老廢物質。

當春意漸濃，透過品嚐帶有微苦味與特有香氣的當季野菜，能刺激腸胃、促進新陳代謝，幫助身體溫和排出冬日累積的毒素。初春常見的野菜如蕗薹、蕨菜、油菜花、春筍，都是日本餐桌上不可或缺的季節食材。陶百瑩從中醫角度來看，這些野菜的微苦不僅帶來清新風味，更能降火、燥濕，協助身體排解冬季積存的代謝廢物。

至於韓國人會在驚蟄前後，上山採集楓樹液來喝。這種初春的天然樹汁富含礦物質與鈣質，韓國傳統認為飲用楓樹液能保健腸胃、強健筋骨，更是消除「春睏」（春季疲勞）的天然秘方。

陶百瑩以中醫養生觀點來看，甘潤的樹液能滋養脾胃、潤燥生津；在春天人體新陳代謝加快、肝氣旺盛之際，適時補充津液，能柔和地安撫臟腑，幫助身體適應季節轉換。

她表示，與日本相似，韓國也會在此時食用剛冒芽的野菜如薺菜、韭菜、野蒜與艾草。從中醫的角度來看，這樣的飲食其實很符合春季養生的概念。中醫常說「春屬木，與肝相應」，也有「色青入肝」的說法，因此想要養肝，特別是在春天調養肝氣，飲食上可以適量多攝取綠色蔬菜。

