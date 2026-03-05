自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

驚蟄養生》台人吃梨 日本得吃「苦」 韓國喝它最特別

2026/03/05 06:00

驚蟄養生》台人吃梨 日本得吃「苦」 韓國喝它最特別

24節氣到了「驚蟄」，是大自然除舊佈新的時刻，更是人體調理體質的黃金期；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕24節氣到了「驚蟄」，是大自然除舊佈新的時刻，更是人體調理體質的黃金期。中和新生堂中醫師陶百瑩從台灣、韓國、日本人在這個節氣的養生哲學異曲同工之妙。

陶百瑩表示，驚蟄象徵春雷乍響、萬物甦醒。在中醫的觀點裡，被春雷喚醒的不僅是大自然，還有我們體內潛藏了一整個冬天的「陽氣」，這段時節是陽氣生發、調整身心的關鍵期，同時也是呼吸道疾病、過敏與「春睏」容易出現的時候。

台灣民間流傳「驚蟄吃梨，不生病」的說法。「梨」與「離」同音，陶百瑩說，在此時吃梨子，象徵著與害蟲、疾病和壞運氣「分離」。以中醫與節氣養生來看，驚蟄後氣溫多變、容易有「春燥」而引起咳嗽，梨子性質甘涼，有潤肺清熱、生津止渴的功效，能為我們的呼吸道天然補水，舒緩換季時最煩人的喉嚨乾癢與乾咳。

在日本的傳統養生哲學裡，驚蟄不僅象徵自然界的甦醒，更被視為人體進行「春季大掃除」的關鍵時刻。她表示，日本民間流傳一句話：「春天的餐盤裡要盛裝苦味」。這句話道出了春季飲食的智慧。經過漫長寒冬，人體為了禦寒往往囤積脂肪與老廢物質。

當春意漸濃，透過品嚐帶有微苦味與特有香氣的當季野菜，能刺激腸胃、促進新陳代謝，幫助身體溫和排出冬日累積的毒素。初春常見的野菜如蕗薹、蕨菜、油菜花、春筍，都是日本餐桌上不可或缺的季節食材。陶百瑩從中醫角度來看，這些野菜的微苦不僅帶來清新風味，更能降火、燥濕，協助身體排解冬季積存的代謝廢物。

至於韓國人會在驚蟄前後，上山採集楓樹液來喝。這種初春的天然樹汁富含礦物質與鈣質，韓國傳統認為飲用楓樹液能保健腸胃、強健筋骨，更是消除「春睏」（春季疲勞）的天然秘方。

陶百瑩以中醫養生觀點來看，甘潤的樹液能滋養脾胃、潤燥生津；在春天人體新陳代謝加快、肝氣旺盛之際，適時補充津液，能柔和地安撫臟腑，幫助身體適應季節轉換。

她表示，與日本相似，韓國也會在此時食用剛冒芽的野菜如薺菜、韭菜、野蒜與艾草。從中醫的角度來看，這樣的飲食其實很符合春季養生的概念。中醫常說「春屬木，與肝相應」，也有「色青入肝」的說法，因此想要養肝，特別是在春天調養肝氣，飲食上可以適量多攝取綠色蔬菜。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中