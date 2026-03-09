健康網》為何有人越挫越強！ 成功人士共同的心態曝光

勵志名作家戴晨志（左圖）與林口長庚醫院腫瘤科醫師吳教恩（右圖）面對人生逆境，可以做到忍功、反省再出發。（擷取自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕名作家戴晨志在臉書分享自己在逆境的心路歷程，他表示，「被誤會、被誤解、被誤判、受屈辱、被嘲笑、被欺負」都是人生會遇見、常有的事。只有「忍住羞辱、忍住淚水、不反擊、忍辱負重」。

林口長庚醫院腫瘤科醫師吳教恩也在YouTube分享自己「如何面對挫折」以及「持續進步的心態」，他表示，人生不可能一帆風順。面對不如意時，許多人會選擇「怨天尤人」，認為是運氣不好或別人的問題。但他認為，大部分的問題其實出在自己身上。唯有承認自己的不足，才不會在原地踏步。

戴晨志分享唸高中時，因國文課下課時，未聽班長口令向國文老師「起立、敬禮」，被盛怒的國文老師，當眾「賞了兩個巴掌」當下，他沒回嘴，只能向國文老師道歉、說：「對不起」。後來主動報名「作文比賽」，拿了全校第一名，也獲得「台中市高中組作文比賽第一名」，因而修復了「受傷的心」、也「倍增我的自信心」，更成就了「寫作的一生」。

吳教恩在年輕時曾有論文被拒絕近十次，投到快放棄才成功。現在已能平心靜氣看待失敗。這個過程讓他學會更謹慎地審視邏輯與資料，並從失敗中補強缺失。

戴晨志則是在當華視記者時，曾被人向長官說不實的話，害他被長官誤解；當天，長官就在盛怒中把他調職，下令他去改當「英文編譯」。4天後，長官氣消了、聽了戴晨志的解釋，才知道他「真的誤會我了」。4個月後，長官把他調職回採訪組、當記者；但他卻跟長官說：「謝謝長官把我調職，讓我去訓練英文⋯⋯我已經申請好入學美國奧瑞岡大學的博士班，半年後，我就要離職，要到美國去唸博士班了，謝謝長官⋯⋯」

戴晨志表示，「被誤會、被誤解、被誤判、受屈辱、被嘲笑、被欺負⋯⋯」都是人生會遇見、常有的事。而勇者，不是沒有淚水，只是他們知道，「抱怨、哭泣、憤怒、生氣、鬧脾氣，是沒有用的。」只有「忍住羞辱、忍住淚水、不反擊、忍辱負重」，朝著自己的目標，勇往直前、永不放棄，有一天，才能「揚眉吐氣」。

