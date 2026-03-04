自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

全球藥源8成產自中印 我國擬推「國藥國造」確保國內用藥不斷鏈

2026/03/04 20:01

賴總統去年底宣布推動「國家藥物韌性整備計畫」，規劃2026年至2029年間投入240億元，強化藥品原料、生產製造、儲存與智慧調控能力。（資料照）

〔記者陳昀／台北報導〕當前全球藥品供應鏈高度集中，8成來自中國與印度，為確保在地緣政治風險下的穩定供應，賴清德總統明召開「健康台灣推動委員會」，會中將報告「國家藥物韌性整備計畫」政策方向，我國未來將推動「國藥國造、國藥國用」，提升自主供應能力，帶動製藥產業蓬勃發展。

賴總統去年底宣布推動「國家藥物韌性整備計畫」，規劃2026年至2029年間投入240億元，強化藥品原料、生產製造、儲存與智慧調控能力，並與國際接軌，確保台灣在面對自然災害或地緣政治變化時，醫療體系仍能穩定運作；另透過「一國一中心」模式，可協助邦交國與友好國家培訓醫療人才，並輸出藥品、醫材與醫療服務，拓展國際布局。

知情人士指出，當前全球藥品供應鏈高度集中，約有8成原料藥來自中國與印度，一旦發生地緣政治衝突、交通運輸中斷或製造停產等情況，都可能對各國醫療體系造成衝擊，美國、歐盟、與日本近年都陸續推動「關鍵藥品在地化政策」，將醫藥供應視為國家安全的重要一環。

據了解，總統府明天召開的「健康台灣推動委員會」，將針對「國家藥物韌性整備計畫」提出報告，說明台灣如何在供應鏈重組趨勢下，建立穩定且安全的藥品供應體系、跨部會合作推動政策，降低對單一來源的依賴，確保關鍵藥品與醫療器材在突發事件或國際供應鏈中斷時仍能穩定供應，讓醫療體系穩定運作。

在實際用藥層面，知情人士說，許多民眾常見疾病所使用的藥品仍高度依賴進口，如高血壓、降血脂及氣喘等常見藥物，有超過半數仰賴海外供應，「國家藥物韌性整備計畫」未來推動「國藥國造、國藥國用」，鼓勵更多藥物在台灣生產，提升自主供應能力，同時也期待帶動製藥產業發展更蓬勃。

