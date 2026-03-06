自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》自然瘦不是夢 營養師揭無痛減脂9招

2026/03/06 07:28

專家表示，民眾想減脂不妨從日常小習慣做起，包括：喝湯撈油、飯後多走動、吃肉去皮、少甜食等；圖為情境照，圖中人物與文本無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕減脂不必靠極端節食或高強度運動。營養師高敏敏指出，民眾不妨參考「輕生活減脂」，從9項日常小習慣做起，包括：喝湯撈油、飯後多走動、吃肉去皮、不吃肥肉、少甜食、放慢吃飯速度、補充足夠水分、只吃7分飽，與選擇原型食材。透過簡單的行動，讓體態改變自然發生。

高敏敏於臉書專頁「高敏敏 營養師」發文分享，體態的改變，藏在每天重複出現的選擇中。不少人對減脂的印象，停留在很辛苦、很難維持，然而，真正能維持體態的方法，主要來自一點一點的調整。她進一步歸納輕生活減脂9招，幫助民眾達到維持減脂目標：

1.喝湯必撈油

民眾無論是喝湯，或是吃火鍋，一旦湯經過肉片、火鍋料的烹煮後，表面會有許多浮油，可先將油撈掉，減少一點油脂，以免將配料夾起時，吞進表面的浮油。

2.飯後多走動

飯後散步不僅能降低血糖濃度、穩定血糖，還可以有效緩解脹氣狀況，讓身體釋放內啡肽，達到舒緩情緒，減緩失眠症狀的效果。

3.吃肉去皮

吃肉前先去皮，可減少約25-30%的熱量，能有效減少過多的飽，與脂肪膽固醇。

4.不吃肥肉

可優先選擇瘦肉，或是把肥肉挑掉，減少脂肪攝取，以避免心血管疾病。

5.不吃甜食

大多數的甜點含有大量的糖、油、澱粉，吃完不僅血糖爆表，糖也是變胖的地雷之一。

6.吃飯慢慢吃

突然進食大量的澱粉，易造成血糖上升，導致脂肪囤積，不妨細嚼慢嚥，減緩血糖上升的速度，同時，增加飽足感、避免暴食。

7.充足水分

喝足夠的飲水，不僅能增加飽足感，還能維持正常代謝，讓瘦身更有成效。

8.只吃7分飽

現代人大多數都運動量過少，若三餐都吃很飽，很容易進食過多，可以吃到不餓、七分飽就好，以免吃過量。

9.選擇原型食材

加工食品在加工過程會添加大量油脂、調味，建議優先選擇原型食物，保留較多營養，熱量也比較低。

高敏敏總結，減脂不是一時衝刺，而是長期生活習慣的累積。當這9個小習慣成為日常，自然能在不焦慮的情況下，穩定維持理想體態。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

