健康網》「民歌之母」陶曉清摔怕了拐杖不離身 醫：有7症狀得步步為營

「民歌之母」陶曉清（左圖，取自臉書）歷經3次跌倒後，出門必帶拐杖；文化部長李遠（右圖，文化部提供）跌倒傷了手臂。西園醫院神經內科醫師謝向堯呼籲，銀髮族跌倒，稍不留神則會骨折、腦出血，甚至導致死亡，不可不慎。

〔健康頻道／綜合報導〕73歲的文化部長李遠昨（3）日跌倒造成手肘骨折；80歲的「民歌之母」陶曉清則是跌跌撞撞多年，在3年前與作家老公亮軒一起拄拐杖過日子，但後來傷好又束之高閣，歷經3次摔傷後，她出門必帶拐杖，更要自己「慢慢來」，因為摔怕了。

根據永越健康管理中心衛教資料，西園醫院神經內科醫師謝向堯呼籲，銀髮族跌倒，稍不留神則會骨折、腦出血，甚至導致死亡，不可不慎。

澎湖縣縣長陳光復也因踩空之故，摔倒在地造成腦部重創，至今還在加護病房觀察中。陶曉清在新書《興沖沖地活》中揭露，自己與失智老伴銀髮族生活，人老心不老的熱情活力，但也免不了感嘆跌跌撞撞受傷的日子，做完髖關節手術後，她頓悟到：「我不再年輕，我的反應能力大不如前，一不小心就會摔跤，付出的代價會越來越高」。

不少銀髮族對拐杖很排斥，覺得「丟臉」、「老態」，但陶曉清的拐杖對她的用意是要「慢」、「穩」、「安全」，她也在新書表示：「老太太我再也不能摔跤了」。

謝向堯剖析常見跌倒7原因，這類人行走一定要格外小心：

●虛弱：通常表現全身無力。常見於營養不良、貧血、內分泌代謝失調（如肝腎功能不佳、甲狀腺機能低下），或罹患心肺疾病，如心臟衰竭等族群。另一類人是表面健康，但平日太少走動，或肌少症導致核心肌群和腿部肌力差。

●骨頭關節退化：最常見是髖、膝關節退化，導致下肢無法受力且關節卡卡。這類人除了無力之外還會合併關節疼痛，常因支撐不住體重而跌倒。

●頭暈、暈厥或腦缺血：無論是內耳不平衡導致頭暈，或血管狹窄導致腦部暫時性缺血，會誘發四肢無力而跌倒。此類跌倒通常在突然改變姿勢時較易出現。

●周邊神經或肌肉病變：常見於糖尿病、洗腎、或做過化療等患者。因四肢末梢神經退化，或慢性肌肉發炎，導致肌肉無力，容易腰痠腿軟。

●步態協調不穩：這類通常與神經科疾病相關，例如多次腦中風、帕金森氏症候群、小腦退化、水腦症等。患者其實有力氣，但無法精確的控制肢體，容易因失去平衡而跌倒。例如：帕金森氏症候群患者，常常身體重心向前，腳步跟不上而撲倒；小腦退化患者行走則像七爺八爺般搖晃，在不平整的路面就容易跌倒。

●周邊血管病變：常出現於慢性糖尿病、高血脂患者。因末梢血管硬化導致血液循環不好，剛開始行走時正常，走一段路後會因血液供應不良、容易足部痠痛或不靈活而必須休息，又稱「間歇性跛行」。

●藥物：許多藥物副作用為疲倦、頭暈。如：鎮定劑、感冒藥、過量的血壓藥及血糖藥等。

謝向堯叮嚀，銀髮族的跌倒，常常存在不只一種原因，需要依據求診者跌倒時發生的狀況與既有疾病來做鑑別診斷，才能對症下藥，避免憾事發生。如果常莫名其妙跌倒，可先徵詢神經內科。

