健康網》脂肪肝不痛不癢最危險！ 研究揭瘦瘦針瘦身又瘦肝

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，瘦瘦針不是年輕人在打的嗎？我只是脂肪肝，又不痛不癢，需要治療嗎？」對此，高齡醫學翔展診所院長傅裕翔指出，很多人認為脂肪肝不嚴重，但真正問題關鍵在於「代謝」。當內臟脂肪增加，甚至可能造成肝硬化。不過，近年研究顯示，一般俗稱瘦瘦針的其中一種，有助間接改善肝臟裡的油與發炎狀況，且在台灣已經被政府核准用來治療代謝性脂肪肝炎。

傅裕翔於臉書專頁「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文指出，很多人把脂肪肝當成健檢小問題，當內臟脂肪增加、胰島素阻抗變嚴重，肝臟就像被迫儲存過多油脂的倉庫。長久下來，可能從單純脂肪堆積（MASLD）走到脂肪肝炎（MASH），甚至纖維化、肝硬化，而且往往沒有明顯疼痛示警。

semaglutide助改善肝臟油與發炎

傅裕翔進一步提及，近年研究顯示，semaglutide，也就是一般人俗稱的「瘦瘦針」的其中一種，在肝切片試驗中，能顯著提升脂肪肝炎消退的比例，在合併中度纖維化的患者身上，也觀察到組織學改善。以白話來說，它不只單純讓體重下降，還透過改善胰島素阻抗與內臟脂肪，讓肝臟裡的油與發炎慢慢退下來。

不過，他也強調，它並非「肝臟特效藥」。肝臟脂肪下降得比較快，纖維化通常需要更長時間才能看到改變。如果已經進展到肝硬化，治療目標就會不同。因此，越早在代謝失衡階段介入，效果越理想。

長輩適用瘦瘦針改善脂肪肝3提醒

對於很多長輩詢問能不能打？傅裕翔說，情況可以討論，但重點是身體組成怎麼變。減重時，脂肪下降明顯，但力氣也可能減少。對高齡者來說，最怕的是瘦到沒力氣。所以，如果想使用這類藥物，也會給出以下3個提醒：1.餐餐要有足夠蛋白質。2.每週至少2-3次阻力運動。3.慢慢加量，不追求快速減重。至於常見副作用如噁心、胃脹、便秘，則可透過調整加量節奏與飲食方式改善。

傅裕翔強調，對於新藥物治法感到喜悅，是因為脂肪肝不再只是「少吃一點」的建議，而是一種可以被積極管理的慢性病。這也代表年長者的的健康，不只是被動等待，而是可以主動逆轉趨勢。

