健康 > 傷病癌症 > 外傷

桃園16歲少年車禍命危 坪頂分隊啟動MTP成功搶命

2026/03/04 18:33

少年發生嚴重交通事故，坪頂分隊救護人員啟動「到院前啟動大量輸血」，爭取黃金救援時間。（記者鄭淑婷翻攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市1名16歲少年清晨騎機車與貨車發生嚴重事故，消防局第一大隊坪頂分隊救護人員現場以機車毀損程度、少年臉色蒼白、橈動脈摸不到等綜合評估、判斷，立即啟動「到院前啟動大量輸血（MTP）」，從EMT緊急救護技術員接觸少年到掛上第1包血僅花不到15分鐘，成功從死神手中搶回年輕生命，少年目前已轉入普通病房治療。

坪頂分隊上月21日清晨6點多接獲報案，龜山區大湖路160巷發生機車與貨車嚴重交通事故，救護人員陳晉佑、林義鈞及李亞儒抵達現場時，發現少年倒臥在地，臉色異常蒼白、意識躁動，血壓僅剩 60mmHg，呈現低血容性休克表徵。

高級救護技術員陳晉佑憑藉高度專業敏感度，判斷少年存在嚴重內出血風險，除立即建立18號大口徑靜脈留置針（18G IC）以備輸液外，更同步向醫院發出預警，啟動 MTP，通知醫院預先備血，相較給予生理食鹽水補充血液容積，輸血能即時補充紅血球與凝血因子，維持組織供氧並預防休克。

坪頂分隊在救護車上精準通報，少年被送抵醫院時，醫療團隊已備妥輸血物資，醫護人員直接利用救護員在現場施打的18G管路，立即為少年掛上 LPR減白紅血球濃厚液進行輸血，將到院才診斷處置的傳統流程大幅提前，有助爭取黃金救援時間，也成功從死神手中搶回年輕生命，少年現已轉入普通病房治療。

坪頂分隊長吳孟翰表示，分隊與林口長庚醫院的距離極近，具備極佳的地理優勢，救護人員的專業敏銳度更是關鍵，有平時紮實的訓練，才能在到院前精準掌握患者情況、給予處置，並提前通報院方備血，完成這場「超前部署」的救命接力。

