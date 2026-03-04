自由電子報
健康醫療
健康 > 名人健康事

健康網》李連杰女兒勇敢談憂鬱症 父愛陪伴最療癒

2026/03/04 17:24

「功夫皇帝」李連杰來台開講，他笑談流言，而女兒Jada也坦然分享自己憂鬱症的心路歷程。台灣憂鬱症防治協會指出，許多網站上都有簡單的自填量表，可就此了解自己身心狀況。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕「功夫皇帝」李連杰偕同小女兒Jada來台，出席慈濟靜思書軒對談。李連杰在現場感謝有憂鬱症的女兒，一路上在修佛的道路上相伴。根據台灣憂鬱症防治協會指出，憂鬱症是本世紀全球社會負擔最重大的疾病，但常被忽略。

李連杰在會場很真誠地說：「回家真好！」他對於近年生病、死訊等傳言，聳聳肩說：「近年學著讓心打開，盡量不『演』，像是這次來台灣，就可不用特別表現出包裝的樣子」。

女兒也現身說法，分享自己憂鬱症的狀況 ，也是知道自己身心靈有礙時，開始自學心理學、看醫師，也很感謝父親放下工作，陪伴她。

根據台灣憂鬱症防治協會衛教資料指出，憂鬱症很常見，但很多人不自覺、不承認或抗拒治療。如果鬱悶的情緒過為嚴重，持續的時間過久，而無法拉回、失去控制，就要小心可能是憂鬱症的可能。依照目前診斷憂鬱症的標準（DSM-5）共有9個症狀，至少5個症狀以上，持續超過2週，大部分的時間皆是如此，就要小心可能是得了憂鬱症。這些症狀包括：

1.憂鬱情緒：快樂不起來、煩躁、鬱悶。

2.興趣與喜樂減少：提不起興趣。

3.體重下降（或增加） ; 食慾下降（或增加）。

4.失眠（或嗜睡）：難入睡或整天想睡。

5.精神運動性遲滯（或激動）：思考動作變緩慢。

6.疲累失去活力：整天想躺床、體力變差。

7.無價值感或罪惡感：覺得活著沒意思、自責難過，都是負面的想法。

8.無法專注、無法決斷：腦筋變鈍、矛盾猶豫、無法專心。

9.反覆想到死亡，甚至有自殺意念、企圖或計畫。

台灣憂鬱症防治協會指出，一旦發現自己陷入過久、過嚴重的情緒低潮或興趣缺乏，伴隨著許多的身心症狀、負面思考，可能就要懷疑自己是否得了憂鬱症。許多網站上都有簡單的自填量表，可以自我監測、自我評量自己是正常或異常的情緒。若是自我評量分數足夠嚴重，建議還是尋求專業上的協助。

自由電子報關心您︰勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

