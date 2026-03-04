自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

3公分肝癌3D影像加螢光導航精準除患 醫：B肝帶原須終身追蹤

2026/03/04 17:02

成大醫院外科部主治醫師楊宗翰指B肝帶原患者須終身就醫追蹤，不可輕忽，以免出現病變。（記者王俊忠攝）

成大醫院外科部主治醫師楊宗翰指B肝帶原患者須終身就醫追蹤，不可輕忽，以免出現病變。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕67歲陳先生是B型肝炎帶原者，長期在診所追蹤，後來超音波發現肝臟右側出現1顆3公分大的腫瘤，轉診成大醫院進一步做腹部電腦斷層，研判腫瘤極可能是原發性肝癌，因腫瘤貼近右前葉肝臟的肝門靜脈、尚未有肝硬化表徵，在期望完全根治的考量下，患者決定接受手術評估。

成大醫院外科部主治醫師楊宗翰指，陳先生抽血檢查顯示肝功能無明顯異常，但胎兒蛋白指數升高。醫療團隊進一步以3D立體影像重組，模擬切除右前葉肝臟，仍可保留約60%肝臟，具備安全手術條件。手術過程運用靛氰綠（ICG）螢光染色技術，清晰辨識右前葉肝臟血管供應範圍，以微創手術精準切除肝病灶範圍，手術出血量在100ml以內。陳先生術後恢復良好，第5天出院，後續每3-6個月門診追蹤，迄今滿2年未見復發跡象。

楊宗翰表示，肝癌根除性治療以手術及燒灼為主。肝臟是血管極為豐富的器官，手術困難度在於完整切除腫瘤時，要設法最大程度保留正常肝臟組織並減少出血。近年隨著微創技術與精密儀器進展，結合術前影像3D重組與術中螢光染色，可大幅提升手術精準度，這「精準導航」的手術策略，具備以下優勢：

1、術前精準評估：透過3D立體影像重組，醫師於術前可清楚掌握血管走向與腫瘤位置，預先規劃切除路徑，保留足夠正常肝臟功能；2、術中螢光導航：利用靛氰綠（ICG）螢光染色，即時辨識肝臟血管供給範圍，協助醫師於低出血風險區域做切除，減少術中出血；3、微創加速復原：結合微創傷口與精準定位，降低正常肝組織損傷，多數病患可於手術後1週內出院，及早恢復日常生活。

楊宗翰同時提醒B肝帶原患者，除了定期就醫服藥追蹤，即是終身追蹤、不可輕忽，平日也要留意適度運動、減重控制合宜體重與飲食，避免吃精緻類澱粉（如蛋糕、糖果類）與飲用酒類及服用來路不明的藥物，防範形成脂肪肝，降低對肝臟的傷害。

67歲的B肝帶原患者陳先生，做肝臟電腦斷層掃瞄發現一顆約3公分大的原發性肝腫瘤（箭頭指處）。（記者王俊忠翻攝）

67歲的B肝帶原患者陳先生，做肝臟電腦斷層掃瞄發現一顆約3公分大的原發性肝腫瘤（箭頭指處）。（記者王俊忠翻攝）

