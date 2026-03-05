健康網》吃什麼能防癌？ 美國癌症研究中心曝5關鍵

打造抗癌體質，美國癌症研究中心認為，可多吃十字花科蔬菜，例如，花椰菜、高麗菜等，或是蘋果、番茄、莓果等食物；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕癌症一直位居國人10大死因首位，民眾常問吃什麼能防癌？馬偕醫院營養師趙強引述美國癌症研究中心資料指出，核心就是以植物性食物為中心，防癌5大原則包括：多吃蔬菜、水果、全穀物、豆類；不同顏色蔬果輪流吃；減少紅肉與加工肉品；少含糖飲料與酒精；維持健康體重。

多數民眾關注防癌議題，趙強於臉書粉專「趙強營養師這樣說」發文分享，真正能降低癌症風險的是長期的整體飲食模式，而不是超級食物，換句話說，沒有任何一種食物可以單獨預防癌症。

以植物性食物為中心是防癌飲食關鍵

根據美國癌症研究中心（AICR）的防癌結論，趙強說明，以植物性食物為中心的飲食，也就是讓餐桌回到最單純的樣子，真正的抗癌飲食有以下5大原則：

●多吃蔬菜、水果、全穀物、豆類

●不同顏色蔬果輪流吃（營養各有分工）

●減少紅肉與加工肉品

●少含糖飲料與酒精

●維持健康體重，過多體脂與至少12種癌症相關

為什麼植物性食物重要？趙強解釋，植物性食物富含植化素，能協助抗氧化、降低慢性發炎、調節細胞生長並改善腸道菌相。重點不是單一營養素，而是整個食物矩陣的協同作用。

AICR強調的食物類型

趙強同步歸納AICR特別強調的8類食物類型：

●十字花科蔬菜，例如，花椰菜、高麗菜等，啟動體內解毒酵素系統。

●番茄富含茄紅素，與攝護腺健康相關。

●蔥蒜類可能抑制癌細胞生長，人體證據仍在累積。

●莓果類含有花青素，降低發炎、抗氧化。

●蘋果與高纖水果，改善腸道環境。

●全穀物與膳食纖維，具強烈證據可降低大腸直腸癌風險。

●豆類與大豆，AICR明確指出，乳癌患者「適量天然大豆」是安全的。

●咖啡有強烈證據，可降低肝癌與子宮內膜癌風險。

趙強強調，更重要的是，AICR最實際的餐盤比例建議：2/3（以上）來自植物性食物；1/3（以下）來自動物性食物。不用極端也不用完美，只要每天慢慢往這個方向靠近。

趙強總結，民眾想防癌不是靠某個保健食品，更不是短期飲食法，而是每天重複的飲食選擇。這也告訴了我們，長期怎麼吃，比偶爾吃什麼更重要。

