健康網》吃什麼能防癌？ 美國癌症研究中心曝5關鍵
〔健康頻道／綜合報導〕癌症一直位居國人10大死因首位，民眾常問吃什麼能防癌？馬偕醫院營養師趙強引述美國癌症研究中心資料指出，核心就是以植物性食物為中心，防癌5大原則包括：多吃蔬菜、水果、全穀物、豆類；不同顏色蔬果輪流吃；減少紅肉與加工肉品；少含糖飲料與酒精；維持健康體重。
多數民眾關注防癌議題，趙強於臉書粉專「趙強營養師這樣說」發文分享，真正能降低癌症風險的是長期的整體飲食模式，而不是超級食物，換句話說，沒有任何一種食物可以單獨預防癌症。
以植物性食物為中心是防癌飲食關鍵
根據美國癌症研究中心（AICR）的防癌結論，趙強說明，以植物性食物為中心的飲食，也就是讓餐桌回到最單純的樣子，真正的抗癌飲食有以下5大原則：
●多吃蔬菜、水果、全穀物、豆類
●不同顏色蔬果輪流吃（營養各有分工）
●減少紅肉與加工肉品
●少含糖飲料與酒精
●維持健康體重，過多體脂與至少12種癌症相關
為什麼植物性食物重要？趙強解釋，植物性食物富含植化素，能協助抗氧化、降低慢性發炎、調節細胞生長並改善腸道菌相。重點不是單一營養素，而是整個食物矩陣的協同作用。
AICR強調的食物類型
趙強同步歸納AICR特別強調的8類食物類型：
●十字花科蔬菜，例如，花椰菜、高麗菜等，啟動體內解毒酵素系統。
●番茄富含茄紅素，與攝護腺健康相關。
●蔥蒜類可能抑制癌細胞生長，人體證據仍在累積。
●莓果類含有花青素，降低發炎、抗氧化。
●蘋果與高纖水果，改善腸道環境。
●全穀物與膳食纖維，具強烈證據可降低大腸直腸癌風險。
●豆類與大豆，AICR明確指出，乳癌患者「適量天然大豆」是安全的。
●咖啡有強烈證據，可降低肝癌與子宮內膜癌風險。
趙強強調，更重要的是，AICR最實際的餐盤比例建議：2/3（以上）來自植物性食物；1/3（以下）來自動物性食物。不用極端也不用完美，只要每天慢慢往這個方向靠近。
趙強總結，民眾想防癌不是靠某個保健食品，更不是短期飲食法，而是每天重複的飲食選擇。這也告訴了我們，長期怎麼吃，比偶爾吃什麼更重要。
