健康 > 名人健康事

健康網》主播曝「會呼吸的痛」！ 醫揭肺結節「切不切」關鍵

2026/03/04 18:16

東森新聞主播黃慧婷日前切除1.3公分肺結節。澄清醫院中港分院指出，肺結節的形成，主要和生活習慣、環境暴露有關。（取自黃慧婷臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕東森新聞主播黃慧婷在臉書上寫道：「會呼吸的痛」，她日前進行肺部結節手術，切除1.3公分的結節。澄清醫院中港分院指出，肺結節的形成，主要和生活習慣、環境暴露有關。

黃慧婷表示，最早是在公司例行健檢中，自費加驗腫瘤標記CYFRA21-1出現紅字；隨後電腦斷層顯示肺部腫瘤標記異常。之後在6月與隔年1月於台大醫院持續追蹤。依國健署建議，結節超過0.8公分建議切除，而她的已達1.3公分。

從事新聞工作遇到身體不適，也是抱著忐忑不安的心就診，她也透露，有病當然要醫，但長在身體裡的問題，從來不是吃藥打針就能解決。這次決定動刀，從第一次檢查到真正住院，前後歷時2年多。

經驗老道醫師也看得出她的術前焦慮，掛到名醫診，又轉往其他醫學中心諮詢，得到的回應是「名醫要妳開，聽他的吧！我至今仍難以理解他如何在局部麻醉、病人半清醒狀態下完成手術」。

根據澄清醫院中港分院衛教資料指出，肺結節是指在肺部影像檢查發現的小圓形或橢圓形病變，這些結節性質可以是良性或惡性，具體取決於其形成的原因。非實性結節，又可細分為「部份實性」和「毛玻璃樣結節」，其中不論是「單發」與「多發」結節，一般認為，小於0.5公分的肺結節，若是惡性的機率是非常非常低，在未來要變化成惡性或是轉移的機會也不高，通常是不用立即手術切除，關鍵在發現它、解讀它、追蹤它。

肺結節的形成，主要和生活習慣、環境暴露有關。以下幾類人被認為是「高風險族群」，需要特別留意：

●吸菸與二手菸：長期吸菸或暴露在二手菸環境。

●高齡：65歲以上族群風險較高。

●家族病史：有肺癌家族史。

●環境暴露：吸入石棉、氡氣、矽塵、空氣污染、廚房油煙。

●過往病史：曾有肺結核、慢性阻塞性肺病或真菌感染。

●醫療因素：曾接受過胸部放射治療。

