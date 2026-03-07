健康網》亞麻仁籽油等於魚油？ 醫揭Omega-3抗發炎效率關鍵

專家表示，素食者可穩定攝取亞麻仁籽油或紫蘇油作為基礎保養；若有三高或發炎困擾者，直接補充EPA魚油，可能更有效；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕亞麻仁籽油、紫蘇油、魚油一樣嗎？民眾經常諮詢醫師：「吃亞麻仁籽油補充 Omega-3，是不是可以不吃魚油？」關於這個常見的問題，科博特診所院長劉博仁指出，3者雖同屬健康脂肪酸來源，植物性Omega-3以ALA為主，須在體內轉換為EPA，效率僅約1%至10%，因此，如果有明確抗發炎需求的民眾，不妨直接補充含EPA、DHA的魚油效果較為精準。

門診常有患者詢問：「吃亞麻仁籽油，是不是就不用吃魚油？」劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，亞麻仁籽油與紫蘇油是植物性Omega-3雙傑，主要成分為ALA（次亞麻油酸），其中亞麻仁籽油ALA含量約50%至60%，紫蘇油更可達60%以上，確實是優質日常油脂來源。

然而，關鍵在於轉換效率。劉博仁說明，科學研究指出，ALA 轉換為 EPA 的效率極低，通常只有1%到10% 左右。換言之，如果你想要精準抗發炎，喝了一大瓶植物油，身體真正能獲得的EPA很少，對於血管保護和發炎控制的效果遠不如預期。

2025年最新的醫學統合分析顯示，直接補充魚油中的EPA和DHA能顯著降低體內的發炎指標。尤其EPA濃度愈高，對緩解慢性發炎與降低心血管風險的幫助愈明顯，且魚油可直接被人體吸收利用，無須轉換。

劉博仁提醒，如果你是素食者，亞麻仁籽油與紫蘇油是你的好朋友，建議每日穩定攝取，但量要足夠；如果你有抗發炎需求，比如有三高困擾、關節不適或是高壓力族群，直接補充EPA魚油，可能是效率高的選擇。

