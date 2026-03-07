自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》健檢見「鈣化」就是癌？ 醫揭各器官風險差異一次懂

2026/03/07 12:41

健檢見「鈣化」別驚慌，專家表示，鈣化不等於癌症，關鍵在於型態、分布與分級評估；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

健檢見「鈣化」別驚慌，專家表示，鈣化不等於癌症，關鍵在於型態、分布與分級評估；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾拿到健檢報告，看到「鈣化」就擔心是否與癌症有關。科博特診所院長劉博仁指出，鈣化多半是身體修復後留下的痕跡，但不同器官代表意義差異大，乳房鈣化相當常見，若細小如砂礫、群聚且形狀不規則，則需提高警覺；甲狀腺鈣化若出現微小鈣化，有如砂礫狀，與甲狀腺乳突癌的關聯性較高， 需進一步細針穿刺。

鈣化不等於癌症，關鍵在於型態、分布與分級評估。掌握乳房、甲狀腺、肺部與肝腎等常見部位的判讀重點，才能避免過度恐慌。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，「鈣化」這兩個字聽起來很硬，但它通常只是身體受傷、發炎或修復後留下的「疤痕」。然而，同樣是鈣化，出現在不同器官，代表的意義天差地遠。他進一步分析常見器官的鈣化重點：

1.乳房鈣化：最看重「外型與分布」

乳房鈣化相當常見，若呈現如爆米花般粗大、圓形或分布稀疏，多屬良性；若細小如砂礫、群聚且形狀不規則，這可能是乳癌細胞壞死後的沉積，必須提高警覺，民眾要檢視報告BI-RADS分級，如果是4分以上，通常會建議進一步切片確認。

2.甲狀腺鈣化：區分「粗大」與「微小」

當甲狀腺結節合併鈣化時，我們會看它的顆粒大小，粗大鈣化通常是良性結節慢慢退化的痕跡；在超音波下像散落的小星星的微小鈣化（砂礫狀），與甲狀腺乳突癌的關聯性較高。民眾最好配合TI-RADS分級，醫師會決定是定期追蹤，還是需要安排細針穿刺。

3.肺部鈣化：通常是「歷史的眼淚」

大多是以前感染過肺結核、黴菌肺炎或其他炎症後，痊癒後留下的疤。只要鈣化點邊緣平滑、且多年追蹤大小都沒有變化，通常不具威脅。

4.肝、腎鈣化：多為「意外的發現」

這兩處的鈣化通常是做超音波時意外發現的，肝臟鈣化可能是以前受傷或寄生蟲感染留下的痕跡，對肝功能幾乎沒影響；腎臟鈣化需區分是「結石」還是「腎實質鈣化」，若是後者，有時與代謝問題或藥物有關，建議諮詢專科醫師。

劉博仁強調，看到鈣化先查看報告分級與醫囑，多數情況只需定期追蹤，與其自行猜測，不如攜帶報告諮詢專科醫師，才能正確認識風險，安心守護健康。

