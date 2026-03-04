蚊香是「驅蚊」還是「殺蚊」？環境部：關鍵在通風

關於蚊香使用，環境部化學署提醒，其主要成分多為除蟲菊精類，效果取決於使用環境的「通風程度」與「密閉與否」，民眾應掌握「人若在室內要通風」、「人畜離開才密閉」的正確觀念，才能安全又有效。（環境部提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕蚊蟲擾人清夢，民眾慣用蚊香換取一覺好眠，但蚊香功能是「驅蚊」或「殺蚊」？環境部化學署今（4日）提醒，其主要成分多為除蟲菊精類，效果取決於使用環境的「通風程度」與「密閉與否」，民眾應掌握「人若在室內要通風」、「人畜離開才密閉」的正確觀念，才能安全又有效。

化學署表示，常見蚊香有液體電蚊香、卷式蚊香二種，主要運作原理是透過加熱、燃燒，將藥劑揮發於空氣中，另依據使用情境，其效果與安全規範有顯著差異；若有人在室內，務必打開門窗保持空氣流通，在通風良好的狀態下，蚊香的主要效果是「擊昏」或「驅趕」蚊子，避免蚊蟲靠近叮咬，而非直接殺死蚊子，民眾可將蚊香放置於上風處，或是房間入口、玄關處，以防止蚊蟲飛入。

請繼續往下閱讀...

若要在密閉空間達到防治或殺滅蚊子的效果，化學署建議，必須嚴格遵守安全規範，使用時應暫時關閉門窗，且人、寵物（包含貓、狗、魚等水生生物）離場，以蚊香開始使用後1至2小時（或依標示約30分鐘）所產生高濃度藥劑殺死蚊子，最重要的是，當人畜要進入房間前，必須先關閉液體電蚊香或熄滅卷式蚊香後，並開啟門窗，讓屋內空氣對流、藥劑消散後再進入。

化學署也列三要點注意，包含：

1、要依標示使用。

2、要注意使用安全。

3、要治本清源。

尤其蚊香常見有效成分為合成除蟲菊類，對水生生物具毒性，家中有魚缸、池塘者應避免使用，或加以隔離；此外，應置於孩童不易觸及之處，並遠離易燃物品。另，若使用中感到呼吸困難、頭暈目眩，應立即停止使用並攜帶產品標示就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法