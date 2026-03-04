自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

屏縣推全齡長照通識 國小高年級生要到長照館高齡模擬體驗

2026/03/04 13:47

屏縣積極推動全齡長照通識，圖為世代共融親子共讀活動。（屏東縣政府提供）

屏縣積極推動全齡長照通識，圖為世代共融親子共讀活動。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府2023年3月1日率全國之先成立長期照護處，長照服務涵蓋率目前已達114.8%，大幅超越全國平均，也持續擴展居家式、社區式與機構式長照服務資源，多項布建措施居全國或非六都第一，積極推動中的全齡長照通識，今（2026）年更將向下延伸到國小，為高年級學生設計專屬課程，到長照館體驗高齡模擬，進而將長者照護落實在生活中，有機會時就多多陪伴家中長輩。

在少子化及超高齡社會中，長者照護是每個人需要知道的事，長照處處長陳桂敏今（4）日表示，今（2026）年屏東縣長照通識從教育出發，首創與縣內國小合作並結合長照體驗基地－好屏生活長照館，共同推出「長照通識國小扎根」，以國小五六年級學童為對象提供長照館導覽、高齡模擬體驗、主題講座或互動遊戲等生活體驗，寓教於樂融入學校校外教學課程，讓小朋友用自己參與的方式來認識高齡長輩的生活。

屏縣推全齡長照通識，長照通識國小扎根。（記者羅欣貞攝）

屏縣推全齡長照通識，長照通識國小扎根。（記者羅欣貞攝）

屏東市信義國小五年級學生是首批前往長照館進行「長照通識國小扎根」戶外教學的學校學生，校長馮麗珍表示，將長照體驗融入戶外教學課程，讓學生親身體驗就會瞭解家中阿公阿嬤的身體狀況，以後遇到高齡長輩多一點關心、支持、包容，甚至去協助他們，讓需要服務的人更安心。信義國小五年級學生分享，印象最深刻的是高齡失能模擬體驗，穿戴上去後發現自己駝背了，走起路來手腳不靈活、看東西變模糊，原來阿公的身體是這樣，以後在生活上要多多協助他們。

全國首座長照體驗基地「好屏生活長照館」去（2025）年7月25日啟用，館內有最即時的資源介紹、長照主題展覽、健康照護講座、失能失智體驗及教學、長照諮詢及世代共融圖書，縣府期盼各行各業負責人可將長照館納為職場員工教育場域，能對長者需求有進一步的認識，對於日常工作一定大有幫助。

長照處也表示，未來盼縣內小學生們在國小畢業前，都能夠到好屏生活長照館體驗過「長照通識國小扎根」課程。

