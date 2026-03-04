自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

不是胃炎！婦女連續上腹痛 竟是「急性膽囊炎」緊急切除膽囊

2026/03/04 12:10

聯新國際醫院一般外科醫師張堯任（右）提醒，民眾上腹連續疼痛，千萬別再以為只可能是胃病；示意圖。（聯新國際醫院提供）

聯新國際醫院一般外科醫師張堯任（右）提醒，民眾上腹連續疼痛，千萬別再以為只可能是胃病；示意圖。（聯新國際醫院提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市1名38歲婦女，日前連續2天上腹痛，先後到診所、地區醫院就診後，經診斷為胃炎而服藥、打止痛針，但症狀未改善；她又感到上腹劇痛難忍，前往聯新國際醫院急診室求診。經醫師朱海慶會診一般外科醫師張堯任醫師，確診女病患的狀況為「急性膽囊炎」，緊急切除膽囊，張堯任提醒，民眾若反覆上腹疼痛，千萬別再以為只可能是胃病。

該名女病患到聯新國際醫院求診時，已出現發燒、白血球與發炎指數攀升，會診後確診為急性膽囊炎，並建議盡快手術；女病患希望快速恢復以復工，選擇單孔達文西手術切除膽囊，術後當天可下床走動、正常飲食，隔天返家休養後，很快就重返職場。

該名女病患連續上腹痛而誤以為是胃炎，張堯任說，膽囊炎與胃炎的發生位置相近，症狀相似，臨床上極易混淆，但疼痛感不同，胃痛（如胃潰瘍）的症狀常似空腹時「餓痛」、進食或服用制酸劑可緩解，膽結石引發的膽囊炎疼痛為「飽痛」，常於吃完油膩食物後因膽囊收縮、膽汁受阻而劇痛，痛點常位於右上腹、右背，另，病患半夜也常會因膽汁濃度過高而痛醒。

張堯任提醒，時下流行的「168斷食法」不利於膽囊健康，因肝臟會在空腹時持續製造膽汁，長時間不進食，恐會造成膽汁淤積，後因水分被吸收後變濃稠，就會增加結石風險；膽結石引發疼痛的病程分為3階段「症狀性膽結石」、「慢性膽囊炎」、「急性膽囊炎」，其中急性膽囊炎因結石堵塞膽道致膽汁無法排除甚至可能引發敗血症，不可不慎。

電腦斷層掃描顯示膽囊發炎位置（紅圈處）。（聯新國際醫院提供）

電腦斷層掃描顯示膽囊發炎位置（紅圈處）。（聯新國際醫院提供）

達文西手術可精準定位腫瘤，提升切除膽囊手術精準度。（聯新國際醫院提供）

達文西手術可精準定位腫瘤，提升切除膽囊手術精準度。（聯新國際醫院提供）

