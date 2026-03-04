一餐吃50顆水餃！ 她胖到85公斤不孕 縮胃甩30公斤成功當媽

Yuki（中）在接受微創縮胃手術，成功甩肉30多公斤，長年困擾的不孕問題也隨代謝改善迎刃而解，順利自然懷孕產下女兒。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「以前我一餐可以吃50顆水餃！」37歲的Yuki（化名）回想過去的飲食習慣，自己都難以置信。她曾嘗試中醫埋線、瘦瘦針、減肥藥、代餐、代謝茶、斷食甚至催吐等各種減重方式，前後花費近20萬元卻始終無效，直到5年前到馬偕紀念醫院減重手術暨肥胖防治中心諮詢，在與醫師充分討論後接受微創縮胃手術，成功甩肉30多公斤，長年困擾的不孕問題也隨代謝改善迎刃而解，順利自然懷孕產下女兒，今（4日）她在記者會上拿出過去的5XL褲子，如今已能穿下S號，笑說自己的目標是「50歲要拍寫真集！」

身高162公分的Yuki，體重最高曾達85公斤，BMI高達32.2。她表示，從小受到「能吃就是福」觀念影響，長年飲食偏重碳水化合物、蔬菜攝取極少，加上家中祭拜三牲的習俗，逐漸養成過量進食的習慣。肥胖不僅影響生活與自信，也讓她罹患多囊性卵巢綜合症（PCOS），出現荷爾蒙失調與排卵障礙，長期面臨不孕困擾。直到親眼看見長輩因糖尿病併發症截肢離世，又長期照顧罹患糖尿病的父親，她才驚覺「肥胖會讓人生提早畢業」，決定積極治療。

為Yuki進行手術的馬偕醫院一般外科主治醫師王柏鈞表示，減重手術前醫療團隊會進行完整評估，包括胃鏡、心臟與腹部超音波、糖化血色素及甲狀腺功能等檢查。Yuki當時除肥胖外，也合併中重度脂肪肝，胰島素阻抗指數達4.2（正常值小於1.4），已屬重度，因此建議接受「腹腔鏡袖狀胃切除術」。

王柏鈞指出，袖狀胃切除術屬限制型減重手術，會切除約65%至75%的胃部，將原本約500至700c.c.的胃容量縮小至100至150c.c.，不僅能限制攝食量，也會切除分泌「飢餓素」的主要部位，使食慾下降。手術時間約2.5至3小時，住院5至7天，腹部僅留下數個約0.5至1公分的小傷口，自費約8萬至10萬元。

Yuki術後9個月體重降至54公斤，BMI回到20.3，胰島素阻抗也下降至0.9，代謝改善後恢復排卵並順利懷孕。Yuki回憶，術後最明顯的改變是胃容量大幅縮小，「有時候一根薯條就飽整天」現在她一餐只吃5顆水餃配約150c.c.的水就有飽足感，也不再有餐間吃零食的習慣。

馬偕醫院婦產部資深主治醫師黃文助指出，研究顯示BMI超過30的女性，排卵不全或無排卵的機率比正常體重者高出2.7倍。肥胖女性常伴隨胰島素阻抗，可能影響卵巢功能並導致不孕；若體重減輕5%至10%，就有助於恢復排卵並提高自然受孕機率。

至於近年熱門的「瘦瘦針」，王柏鈞說，其實補足了過去減重治療的空缺，一般成人BMI18.5至24為健康體重，27以上屬肥胖；而縮胃手術通常建議BMI達37.5以上，或32.5且合併糖尿病、高血壓等高風險併發症者才考慮進行，瘦瘦針則提供介於飲食運動控制與手術之間的減重治療選項。

王柏鈞也提醒，近年醫界不再建議「少量多餐」，因頻繁進食會刺激胰島素分泌，反而增加胰島素阻抗與肥胖風險，建議民眾可採「211餐盤」飲食原則，並避免睡前4至6小時進食，養成吃得慢、吃得少的習慣；若接受減重手術並有生育計畫，建議術後至少一年再懷孕，以確保營養與代謝狀況穩定。

