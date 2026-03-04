自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

國人過重肥胖破5成 國健署教2招健康管理

2026/03/04 12:00

國健署建議，屬過重或肥胖族群，則建議每週累計達250至300分鐘活動量，並搭配飲食調整，有助於改善體重與降低心血管疾病風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

國健署建議，屬過重或肥胖族群，則建議每週累計達250至300分鐘活動量，並搭配飲食調整，有助於改善體重與降低心血管疾病風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕今天（4日）為世界肥胖日，肥胖問題已成全球重要健康議題。國民健康署指出，根據2020至2024年國民營養健康調查，我國18歲以上成年人有51.3%達到過重及肥胖標準，相當於每2人就有1人面臨體位過重問題。為守護國人健康，國健署提出「健康管理兩大招」，呼籲民眾透過規律運動與均衡飲食、獲取正確健康資訊，從日常生活中落實健康體位管理。

國健署表示，每年3月4日為「世界肥胖日」，今（2026）年世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）以「8 Billion Reasons To Act On Obesity（八十億個理由為肥胖防治採取行動）」為主題，呼籲全球正視肥胖問題並積極行動。根據世界衛生組織（WHO）統計，全球成人過重與肥胖率已由1990年的25%，上升至2022年的43%，顯示肥胖已成為全球公共衛生的重要挑戰。

國健署指出，「身體活動量不足」與「不健康飲食」是造成體重過重與肥胖的主要原因，因此提出第一招「隨時動一動及健康飲食」。建議成人每週累計至少150分鐘中等強度運動，例如快走、騎腳踏車或爬樓梯等，運動時以「稍微喘但仍能說話」為原則；若屬過重或肥胖族群，則建議每週累計達250至300分鐘活動量，並搭配飲食調整，有助於改善體重與降低心血管疾病風險。

在飲食方面，國健署建議多攝取全穀及未精製雜糧、各類蔬果與優質蛋白質，並避免高油、高鹽、高糖食物與含糖飲料。為鼓勵民眾養成運動習慣，國健署也製作「動起來」影片，將「每週運動150分鐘、均衡飲食要做到」的觀念融入日常生活。

第二招則是「獲取正確健康資訊」。國健署指出，為協助民眾了解肥胖相關問題，2019年推出「肥胖100問+」，以問答方式解答不同族群常見疑問；2024年再與專家學者合作推出改版《一起聊聊肥胖症 你該問的100+件事》，新增青少年體重過輕、長者體位過重及肌少型肥胖等議題，並提供身體活動與健康飲食的相關資源。

國健署署長沈靜芬表示，肥胖防治需要社會與個人共同努力，建立正確健康觀念並付諸行動。她鼓勵民眾可從每天多走10分鐘、調整飲食習慣開始，逐步建立健康生活型態，「健康是每個人應有的權利，現在就是改變的起點」，盼透過持續行動，幫助國人遠離肥胖、邁向更健康的生活。

