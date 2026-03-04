每2名國人1人肥胖 4成減重曾極端節食 醫：恐越減越胖

飲食管理、規律運動和專業評估藥物輔助，是減重金三角。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕響應3月4日世界肥胖日，台灣肥胖醫學會今（4）日公布「2026台灣肥胖認知大調查」結果指出，台灣每2人中就有1人屬於過重或肥胖，雖然9成減重者以飲食控制與運動為主要方式，但其中高達4成曾採取極端節食或不均衡飲食，例如大幅減少碳水化合物攝取、以少量食物取代正餐，恐導致營養代謝失衡、肌肉流失與基礎代謝下降，反而增加復胖風險。

調查顯示，曾經或正在減重者比例由2023年的33.5%上升至2026年的52.7%，顯示減重意識提升；然而，93.8%以飲食加運動方式自行嘗試，僅21.7%接受專業醫療評估，呈現「認知提升、行動不足」落差。

此外，有87.5%民眾不清楚BMI≥24即屬過重族群。根據「2025台灣成人肥胖實證指引」，若過重以上族群經3至6個月生活型態調整仍無法達標，即建議就醫諮詢，但多數民眾並未掌握相關資訊。

國民健康署署長沈靜芬表示，隨著現代生活型態改變與飲食選擇日益豐富，國人過重與肥胖問題逐年增加。根據國民營養健康狀況變遷調查顯示，目前台灣約每2名成人就有1人有過重或肥胖問題，且18歲以上成人約有54%身體活動量不足，顯示飲食過量與運動不足已成為肥胖的重要原因。

沈靜芬指出，今年世界肥胖日主題為「8 Billion Reasons to Act on Obesity」（對抗肥胖的80億個理由），呼籲社會正視肥胖問題。國健署也與肥胖醫學會合作出版《一起聊聊肥胖症：你應該知道的100件事》，希望提供民眾正確的健康管理觀念，例如增加日常身體活動量，多走路、爬樓梯或散步，飲食上增加全穀雜糧與蔬果攝取，並減少高油、高糖食物及含糖飲料。她強調，未來希望透過更精準、個人化的健康管理方式，協助民眾以正確方法面對肥胖問題，提升整體健康。

國健署長沈靜芬呼籲民眾重視肥胖問題。（記者羅碧攝）

台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，世界衛生組織（ＷＨＯ）認定肥胖為「需要終身照護的慢性復發性疾病」，若缺乏專業醫療評估與個人化治療策略，往往容易陷入「反覆減重—復胖」惡性循環。他強調，肥胖應以慢性病管理視角面對，治療前需完整評估病史、生活型態、致胖因素與共病風險。

肥胖醫學會秘書長高湘涵指出，肥胖管理已朝向「醫療支持與科學管理」發展，飲食管理、規律運動與專業醫療評估構成長期體重控制的「減重黃金三角」。目前臨床常用減重針劑主要有兩種類型，適應症與劑量須依個人代謝狀況與疾病背景評估。

近期世界衛生組織發布首份「全球肥胖症GLP-1藥物治療指南」，建議將GLP-1藥物作為肥胖長期治療選項之一，並搭配密集行為治療。高湘涵提醒，當前網購與代購亂象頻傳，民眾切勿自行購藥或模仿他人施打，以免因保存品質不佳或劑量錯誤危及健康。

學會並舉例指出，1名40歲上班族因久坐外食、BMI達30合併三高，自行網購來路不明「瘦瘦針」施打，出現嘔吐與脫水等不適，停藥後迅速復胖。後經門診專業評估與個人化治療，搭配飲食與運動計畫及規律追蹤，三個月內體重穩定下降，三高指標同步改善。

台灣肥胖醫學會強調，世界肥胖日的核心不只是體重，而是將肥胖視為需專業整合照護的慢性疾病，呼籲民眾減重應尋求醫師評估與安全用藥，避免錯誤方式帶來更大健康風險。

