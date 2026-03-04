自由電子報
健康 > 名人健康事

不孕權威林禹宏逝》名醫生前示警 曾嘆睡眠不足像慢性自殺

2026/03/04 11:26

婦產科名醫林禹宏因血癌過世，享壽63歲。（圖取自臉書「林禹宏醫師」）

婦產科名醫林禹宏因血癌過世，享壽63歲。（圖取自臉書「林禹宏醫師」）

〔健康頻道／綜合報導〕國內不孕症權威，曾任新光醫院婦產科主任的林禹宏辭世，他生前曾經罹患白血病，就在去年知名藝人沈玉琳公開自己得到白血病後，林禹宏當時在臉書發文分享，白血病的原因包括輻射、基因突變、病毒感染、化學物品，「這些我都沒有，我推測可能和長期的睡眠不足和壓力有關。」他生前語重心長地提醒著：為了健康著想，每天最好睡足7-9小時。

林禹宏生前罹患白血病，他曾在其臉書上分享：「多年來常有人問我為什麼會得白血病？」當時他表示，白血病的原因包括輻射、基因突變、病毒感染、化學物品，這些他都沒有，因此他當時推測可能和長期的睡眠不足和壓力有關。

睡眠不足會使免疫功能下降

林禹宏曾經表示，自己從高中起每天睡覺時間都不到6個小時，當了主治醫師以後半夜有時候要去醫院接生或是動緊急手術，睡眠時間更短，「生病後回想起來簡直是慢性自殺。」睡眠不足雖然不會直接導致癌症，但是長期睡眠不足會產生有利於癌症發展的環境，增加癌症的風險。

他當時提到，研究顯示長期睡眠不足會使免疫功能下降、褪黑激素減少、增加慢性發炎與氧化壓力、影響DNA修復、內分泌失調，這些都會讓癌症容易發生。因此，為了健康著想，每天最好睡足7-9小時。不過睡覺也不是睡越久越好，每天睡超過９小時也和某些癌症有關。

健康網》不孕症權威林禹宏逝 兒：他是上天派來的天使

不孕權威林禹宏逝》慢性白血病易忽略 體檢白血球異常要小心

