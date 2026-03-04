自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

打呼＝睡得香？ 醫師搖頭：恐是「停止呼吸」警訊

2026/03/04 11:19

亞東紀念醫院耳鼻喉暨頭頸外科主治醫師洪偉誠，示範正壓呼吸器配戴。（記者林志怡攝）

亞東紀念醫院耳鼻喉暨頭頸外科主治醫師洪偉誠，示範正壓呼吸器配戴。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕疲憊一整天後，晚上能睡個好覺，對於隔天的生活與工作至關重要。但耳鼻喉暨頭頸外科醫師提醒，「打呼」等於「睡得香」是錯誤觀念，反而可能是睡眠期間呼吸道塌陷的警訊，如果嚴重到造成睡眠期間呼吸停止一定次數以上，可能就屬於睡眠呼吸中止症，務必主動諮詢耳鼻喉頭頸外科或胸腔內科醫師。

亞東紀念醫院耳鼻喉暨頭頸外科主治醫師洪偉誠說，「打呼」是在睡眠期間呼吸道部分狹窄所致，如果呼吸道塌陷到一定程度，將造成呼吸道嚴重或完全阻塞，導致患者停止呼吸，若每小時呼吸中止次數達到5次以上，就屬於「睡眠呼吸中止症」。

洪偉誠指出，打呼者約有1至2成達「睡眠呼吸中止症」標準，全台粗估有70萬人以上，臨床症狀包括打呼很大聲後突然靜音、停止呼吸、睡覺過程中出現嗆咳、驚醒現象等，且白天容易因為睡眠品質不佳，出現頭痛、嗜睡、注意力不集中、剛睡醒時口乾舌燥的情況。

此外，洪偉誠表示，如果長期放任睡眠呼吸中止症，還會造成全身系統性的健康崩壞，增加心血管與代謝疾病風險，如高血壓、心肌梗塞、腦中風、糖尿病、高血脂等，另也會出現短期或長期的記憶障礙、影響認知功能，影響情緒、憂鬱症等情況。

睡眠呼吸中止症患者睡眠時可配戴鼻罩，由機器將空氣壓縮後打入呼吸道、支撐塌陷區塊並維持正常呼吸。（記者林志怡攝）

睡眠呼吸中止症患者睡眠時可配戴鼻罩，由機器將空氣壓縮後打入呼吸道、支撐塌陷區塊並維持正常呼吸。（記者林志怡攝）

洪偉誠提醒，睡眠呼吸中止症風險因子包括男性、BMI較高、頸圍較粗、抽菸喝酒、長期打呼且白天嗜睡等，若懷疑自己或親友有睡眠呼吸中止症情況，可尋求耳鼻喉頭頸外科或胸腔內科的專業診斷，透過睡眠多項生理檢測 （PSG）等檢查確認。

對於睡眠呼吸中止症的治療，洪偉誠解釋，目前治療方式大致有「正壓呼吸器」及「手術介入」2種，正壓呼吸器屬非侵入性治療，患者睡眠時會配戴鼻罩，由機器將空氣壓縮後打入呼吸道、支撐塌陷區塊並維持正常呼吸，對配戴不適或不想長期配戴正壓呼吸器者，經耳鼻喉科醫師檢查與討論後，也可以安排手術治療。

食藥署醫療器材及化妝品組科長李國驪補充，睡眠呼吸中止症患者可能用到的正壓呼吸器，在醫材分類可能屬於「非連續性呼吸器」或「呼吸道正壓供應系統」，前者近3年來計接獲6件不良品通報，均為廠商主動通報過濾棉等耗材降解，目前該項產品已註銷許可證，並未持續販售；另「呼吸道正壓供應系統」目前國內有效許可證計4張，尚未接獲不良品通報。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中