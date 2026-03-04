打呼＝睡得香？ 醫師搖頭：恐是「停止呼吸」警訊

亞東紀念醫院耳鼻喉暨頭頸外科主治醫師洪偉誠，示範正壓呼吸器配戴。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕疲憊一整天後，晚上能睡個好覺，對於隔天的生活與工作至關重要。但耳鼻喉暨頭頸外科醫師提醒，「打呼」等於「睡得香」是錯誤觀念，反而可能是睡眠期間呼吸道塌陷的警訊，如果嚴重到造成睡眠期間呼吸停止一定次數以上，可能就屬於睡眠呼吸中止症，務必主動諮詢耳鼻喉頭頸外科或胸腔內科醫師。

亞東紀念醫院耳鼻喉暨頭頸外科主治醫師洪偉誠說，「打呼」是在睡眠期間呼吸道部分狹窄所致，如果呼吸道塌陷到一定程度，將造成呼吸道嚴重或完全阻塞，導致患者停止呼吸，若每小時呼吸中止次數達到5次以上，就屬於「睡眠呼吸中止症」。

洪偉誠指出，打呼者約有1至2成達「睡眠呼吸中止症」標準，全台粗估有70萬人以上，臨床症狀包括打呼很大聲後突然靜音、停止呼吸、睡覺過程中出現嗆咳、驚醒現象等，且白天容易因為睡眠品質不佳，出現頭痛、嗜睡、注意力不集中、剛睡醒時口乾舌燥的情況。

此外，洪偉誠表示，如果長期放任睡眠呼吸中止症，還會造成全身系統性的健康崩壞，增加心血管與代謝疾病風險，如高血壓、心肌梗塞、腦中風、糖尿病、高血脂等，另也會出現短期或長期的記憶障礙、影響認知功能，影響情緒、憂鬱症等情況。

睡眠呼吸中止症患者睡眠時可配戴鼻罩，由機器將空氣壓縮後打入呼吸道、支撐塌陷區塊並維持正常呼吸。（記者林志怡攝）

洪偉誠提醒，睡眠呼吸中止症風險因子包括男性、BMI較高、頸圍較粗、抽菸喝酒、長期打呼且白天嗜睡等，若懷疑自己或親友有睡眠呼吸中止症情況，可尋求耳鼻喉頭頸外科或胸腔內科的專業診斷，透過睡眠多項生理檢測 （PSG）等檢查確認。

對於睡眠呼吸中止症的治療，洪偉誠解釋，目前治療方式大致有「正壓呼吸器」及「手術介入」2種，正壓呼吸器屬非侵入性治療，患者睡眠時會配戴鼻罩，由機器將空氣壓縮後打入呼吸道、支撐塌陷區塊並維持正常呼吸，對配戴不適或不想長期配戴正壓呼吸器者，經耳鼻喉科醫師檢查與討論後，也可以安排手術治療。

食藥署醫療器材及化妝品組科長李國驪補充，睡眠呼吸中止症患者可能用到的正壓呼吸器，在醫材分類可能屬於「非連續性呼吸器」或「呼吸道正壓供應系統」，前者近3年來計接獲6件不良品通報，均為廠商主動通報過濾棉等耗材降解，目前該項產品已註銷許可證，並未持續販售；另「呼吸道正壓供應系統」目前國內有效許可證計4張，尚未接獲不良品通報。

