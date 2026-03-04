超級細菌長年無藥可治？科學家揭病毒「卡死」細胞壁致命弱點

醫院常見的超級細菌綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）示意圖。最新研究揭露病毒鎖死細菌細胞壁的機制，有望成為對抗此類具抗藥性細菌的新藥標靶。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國加州理工學院（Caltech）團隊一項刊登於《自然》（Nature）期刊的研究發現，專門感染細菌的病毒能精準鎖定並破壞細菌的細胞壁防禦。這項發現為設計新型抗生素、對抗超級細菌提供了具體的標靶。

根據科學新聞網站《Science Daily》報導，研究團隊透過低溫電子顯微鏡觀察到，這類被稱為「噬菌體」的病毒，會釋放一種「單基因裂解蛋白」（single-gene lysis proteins，簡稱 Sgl 胜肽）。Sgl 胜肽會精準嵌入細菌內部某個關鍵蛋白的凹槽，將其強制鎖定在「向外敞開」的狀態，使細菌的生理機制停擺。

這個被病毒盯上的關鍵蛋白名為 MurJ。MurJ 就像是一扇「搬運門」，負責將建造細胞壁的材料從細菌內部運送至外部。細胞壁是細菌不可或缺的防護結構，一旦 MurJ 被 Sgl 胜肽卡死而無法轉運材料，細胞壁便無法順利合成，細菌隨即破裂死亡。

三種病毒指向同一弱點

研究同時揭露了生物學上的「趨同演化」（convergent evolution）現象。科學家發現，三種基因序列完全無關的噬菌體，各自演化出不同的胜肽，最終卻都不約而同地鎖定 MurJ 進行攻擊。加州理工學院生物化學教授克萊蒙斯（Bil Clemons）指出，不同病毒透過各自的演化路徑找到相同的攻擊方式，這強烈顯示 MurJ 就是細菌的關鍵弱點。

超級細菌讓現有抗生素逐漸失效，在美國每年造成數萬人死亡。目前市面上尚無核准藥物能直接抑制 MurJ，但病毒的攻擊機制提供了可供模仿的途徑。研究團隊下一步將著手篩選並設計能鎖定 MurJ 外向構型的小分子藥物，作為研發新一代抗生素的基礎。

