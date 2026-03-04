自由電子報
健康 > 名人健康事

許維恩罹癌》乳癌10項罹患原因 肥胖、高脂肪飲食入列

2026/03/04 11:07

44歲女星許維恩自承罹患乳癌。（Motiva魔滴提供）

44歲女星許維恩自承罹患乳癌。（Motiva魔滴提供）

〔健康頻道／綜合報導〕44歲女星許維恩日前確診乳癌，近日首度談及心路歷程。她因為不希望家人憂心，選擇低調處理，僅有丈夫與姊姊知情，就連父母都是在恢復後才得知此事。

據報導，許維恩無家族病史，但檢查後發現腫瘤變化速度快，起初僅單邊確診，考量健康因素，仍進行雙邊乳房切除與重建。許維恩表示，在重建乳房的過程中，丈夫王家梁全程守候，而許維恩理解，「等待的人更煎熬」；她知道老公的擔心，因此反過來安撫對方，要他冷靜。重建後第一次見到成果時，王家梁關心的是自己會不會不舒服、恢復得好不好。她說，這場意外反而讓彼此更珍惜當下，也更懂得把健康放在第一位。

女星許維恩力抗乳癌，丈夫王家梁全程陪版守候。（資料照，記者潘少棠攝）

女星許維恩力抗乳癌，丈夫王家梁全程陪版守候。（資料照，記者潘少棠攝）

三軍總醫院衛教資料說明，乳癌是由乳房乳腺管細胞或是腺泡細胞不正常的分裂後，繁殖而形成的惡性腫瘤。這些惡性腫瘤除了侵犯乳房，更可能轉移到遠處器官，如骨骼、肺、肝、腦等，而破壞重要器官的功能，造成身體健康之損害，甚至危害生命。乳癌發生的位置 最常見於乳房外上方但包括乳頭在內之其他部位亦可發生。

什麼樣的人易患乳癌？

雖然乳癌病因並沒有完全明確，但通過流行病學調查，發現許多因素與乳腺癌的發生有密切關係。

1.乳腺癌既往史：一側已患過乳腺癌的患者，其對側乳腺為癌發生的高危區。

2.乳腺癌家族史：特別是該婦女的母親或姐妹曾患乳腺癌，且在絕經前發病或患兩側乳腺癌該婦女，危險性增高。

3.良性乳腺疾病史：如乳腺囊性增生症，尤其含有活躍增生的乳頭狀瘤病結構者。

4.未婚、未育。

5.高齡初產（35歲以上），未哺乳者。

6.月經初潮早（11歲以下）、停經年齡晚（55歲以上） 。

7.肥胖（標準體重+20％以上）：尤其是絕經後顯著肥胖或伴有糖尿病者。

8.高動物脂肪、高動物蛋白質飲食者。

9.大量攝入激素者。

10.年輕時頻繁接觸放射線：如有過多的放射線胸透或胸片檢查史者。

