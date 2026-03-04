自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

不孕權威林禹宏逝》慢性白血病易忽略 體檢白血球異常要小心

2026/03/04 10:43

婦產科名醫林禹宏血癌過世，享壽63歲。（圖取自臉書「林禹宏醫師」）

婦產科名醫林禹宏血癌過世，享壽63歲。（圖取自臉書「林禹宏醫師」）

〔健康頻道／綜合報導〕國內不孕症權威，曾任新光醫院婦產科主任的林禹宏辭世，享壽63歲。他在事業最輝煌之際，意外罹患血癌，後續經歷各種艱辛療程，他過世的消息傳出後引來各界悼念，過去受他照顧過的病患亦表達不捨。關於血癌的發病原因，根據台灣癌症基金會衛教資料指出，成因多重包括：暴露於有放射線汙染的環境，例如車諾比爾核爆意外，或是基因突變、病毒感染、化學物品的刺激，以及體質的因素（癌基因的表現型）等。

林禹宏兒子在臉書證實，父親一生奉獻都給了醫界。林禹宏兒子表示，「在父親五十多歲、事業最輝煌之際，他罹患了血癌。接踵而來的是大多數人一輩子都難以想像的艱辛療程，化療、我捐贈給父親的骨隨與幹細胞、葉克膜、兩次的肺臟移植，中間還有無數次的加護病房與急救。但他堅持下去的動力，就是希望能多參與我們的生活。對他而言，這些平凡的日常就是最大的幸福。」

根據台灣癌症基金會衛教資料表示，白血病（Leukemia）俗稱血癌，每年台灣血癌新診斷病例成人約1100人，白血病又可分為急性及慢性兩種，其成因及臨床表現皆不相同：

●急性白血病的症狀

常以貧血、發燒及出血傾向來表現。約有4成的病人會出現身體多處皮膚的紫斑、點狀出血或牙齦出血。經血不止或拔牙後流血不止，經送醫後發現有白血病者亦不在少數。但共通性及最早期的症狀可能是全身疲倦，淋巴球性白血病會出現頸部淋巴腺腫大或脾臟腫大，兒童則易有骨痛，腿骨或胸骨的疼痛。

有一半的病人是在常規的血液檢查後才發現有部正常且不成熟的白血球，經轉介至專科醫師處才被診斷為白血病。白血球數目過多加上不成熟的血芽細胞，是診斷白血病最早且最有力的證據。最常見的情形是病人因月經流血過多，牙齦出血不止到急診就醫才發現異常。

老年人的症狀，一般說來與年輕者並無不同，但少數病例會出現泛血球貧血症 （pancytopenia），也就是說所有的紅血球、白血球及血小板都顯著地減少。此時，很容易併發敗血症，通常是細菌感染以及嚴重出血。

●慢性白血病

通常沒有症狀，容易倦怠，脾臟腫大是特點；通常是體檢時發現白血球異常多，由家醫科，內科轉介到血液科才診斷出來。他們貧血，瘀青不嚴重，常常被忽視。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中