自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》不孕症權威林禹宏逝 兒：他是上天派來的天使

2026/03/04 09:56

婦產科名醫林禹宏在3日因血癌過世，享壽63歲。（圖取自臉書「林禹宏醫師」）

婦產科名醫林禹宏在3日因血癌過世，享壽63歲。（圖取自臉書「林禹宏醫師」）

〔健康頻道／綜合報導〕國內不孕症權威，曾任新光醫院婦產科主任的林禹宏在昨（3）日下午5時辭世，享壽63歲。林禹宏兒子透過臉書影片證實此事，並說明「他的一生奉獻給醫界。」並談到父親經歷兩次肺臟移植以及多項治療，仍堅持陪伴家人；並提到「這一次，我們要說再見了，但我們終將以其他的形式再度相遇。」

林禹宏兒子表示，「他的一生都奉獻給了醫界與家庭，幾乎沒有額外的社交。從小，他總是早起為我們準備早餐，白天處理產婦或不孕症的繁重工作，下班前也總會打電話回家；飯後除了陪我們看電視，就是繼續鑽研醫學領域。」

林禹宏兒子表示，「在父親五十多歲、事業最輝煌之際，他罹患了血癌。接踵而來的是大多數人一輩子都難以想像的艱辛療程，化療、我捐贈給父親的骨隨與幹細胞、葉克膜、兩次的肺臟移植，中間還有無數次的加護病房與急救。但他堅持下去的動力，就是希望能多參與我們的生活。對他而言，這些平凡的日常就是最大的幸福。」

林禹宏兒子表示，「我與爸爸的關係很特別，我們常坐在一起，不一定會聊天，但只要待在同一個空間，就能感受到彼此都在身邊的安心感。在化療失敗後，當我準備捐贈骨髓與幹細胞給父親時，有天晚上他問『為什麼是我？』那時我答不出來。直到幾年後的現在，在他經歷了第二次肺臟移植後，我終於找到了答案。因為他就是上天派來的天使，他完成了身為醫師的使命，並將正確的價值觀傳遞給我們。當功德圓滿，就是他回歸天家的時候，而我們會延續他的精神，用我們的方式繼續幫助他人。」

林禹宏兒子表示，「失去父親，是我第一次體會到椎心刺骨的感受。」我很愛他，他就像我最好的朋友，一個我可以完全信任、絕不會背叛我的知音。我多麼希望他能再陪我走過下一個十年，因為我知道未來的十年、二十年我會創造很多精彩的事物，而我最想分享的對象就是他。但在最後，看著他全身各項機能相繼出錯，「我知道，該是放手的時候了。」

林禹宏兒子表示，「我知道未來我必須習慣並學會用另一種方式，與你分享我的喜怒哀樂。謝謝這近三十年來，你用這種方式陪伴我長大，在未來我會把記憶裡你的模樣一起帶著去看遍各處。看到醫護人員對你的敬重，我相信你一直以來都是位非常成功且有福報的醫師，你永遠是我一輩子的榜樣。這一次，我們要說再見了，但我們終將以其他的形式再度相遇。」

婦產科名醫林禹宏在3日因血癌過世，享壽63歲。（圖取自臉書「林禹宏醫師」）

婦產科名醫林禹宏在3日因血癌過世，享壽63歲。（圖取自臉書「林禹宏醫師」）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中