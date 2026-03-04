健康網》不孕症權威林禹宏逝 兒：他是上天派來的天使

婦產科名醫林禹宏在3日因血癌過世，享壽63歲。（圖取自臉書「林禹宏醫師」）

〔健康頻道／綜合報導〕國內不孕症權威，曾任新光醫院婦產科主任的林禹宏在昨（3）日下午5時辭世，享壽63歲。林禹宏兒子透過臉書影片證實此事，並說明「他的一生奉獻給醫界。」並談到父親經歷兩次肺臟移植以及多項治療，仍堅持陪伴家人；並提到「這一次，我們要說再見了，但我們終將以其他的形式再度相遇。」

林禹宏兒子表示，「他的一生都奉獻給了醫界與家庭，幾乎沒有額外的社交。從小，他總是早起為我們準備早餐，白天處理產婦或不孕症的繁重工作，下班前也總會打電話回家；飯後除了陪我們看電視，就是繼續鑽研醫學領域。」

林禹宏兒子表示，「在父親五十多歲、事業最輝煌之際，他罹患了血癌。接踵而來的是大多數人一輩子都難以想像的艱辛療程，化療、我捐贈給父親的骨隨與幹細胞、葉克膜、兩次的肺臟移植，中間還有無數次的加護病房與急救。但他堅持下去的動力，就是希望能多參與我們的生活。對他而言，這些平凡的日常就是最大的幸福。」

林禹宏兒子表示，「我與爸爸的關係很特別，我們常坐在一起，不一定會聊天，但只要待在同一個空間，就能感受到彼此都在身邊的安心感。在化療失敗後，當我準備捐贈骨髓與幹細胞給父親時，有天晚上他問『為什麼是我？』那時我答不出來。直到幾年後的現在，在他經歷了第二次肺臟移植後，我終於找到了答案。因為他就是上天派來的天使，他完成了身為醫師的使命，並將正確的價值觀傳遞給我們。當功德圓滿，就是他回歸天家的時候，而我們會延續他的精神，用我們的方式繼續幫助他人。」

林禹宏兒子表示，「失去父親，是我第一次體會到椎心刺骨的感受。」我很愛他，他就像我最好的朋友，一個我可以完全信任、絕不會背叛我的知音。我多麼希望他能再陪我走過下一個十年，因為我知道未來的十年、二十年我會創造很多精彩的事物，而我最想分享的對象就是他。但在最後，看著他全身各項機能相繼出錯，「我知道，該是放手的時候了。」

林禹宏兒子表示，「我知道未來我必須習慣並學會用另一種方式，與你分享我的喜怒哀樂。謝謝這近三十年來，你用這種方式陪伴我長大，在未來我會把記憶裡你的模樣一起帶著去看遍各處。看到醫護人員對你的敬重，我相信你一直以來都是位非常成功且有福報的醫師，你永遠是我一輩子的榜樣。這一次，我們要說再見了，但我們終將以其他的形式再度相遇。」

