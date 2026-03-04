自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

阿婆連日黑便掛急診 胃鏡小兵立大功

2026/03/04 09:49

北榮新竹分院內視鏡室主任蔡志奇說，急性消化道出血嚴重時可能造成休克，甚至危及生命。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院內視鏡室主任蔡志奇說，急性消化道出血嚴重時可能造成休克，甚至危及生命。（北榮新竹分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導］一名80多歲的阿婆連日解黑便、全身虛弱後來被緊急送到臺北榮總新竹分院急診救治，經抽血檢查發現她的血色素僅4.9 g/dL，距離正常值12到16少了很多，醫師確認是典型上消化道出血，在禁食時間足夠下立刻安排緊急胃鏡檢查，找到出血原因，並給予止血治療後住院休養才保住她的平安。

但是院方表示，內視鏡檢查之初發現阿婆的食道與胃部是乾淨、完全沒有血跡的。隨後才看見鮮紅的血液從幽門湧入胃內，立刻通過幽門進入十二指腸，裡面一片血紅。

這時，藉著胃鏡前端裝上的透明帽，透過它幫助推開了腸道黏膜、沖水清理，使得視野更清楚後，仔細搜尋，終於在十二指腸第一部位發現出血區域，但由於出血速度太快，無法立即看到破裂的血管，所以立刻做局部注射腎上腺素（epinephrine），幫助暫時收縮血管、減緩出血，終於能清楚看見潰瘍所在，發現其中央露出一條血管，醫護隨即在潰瘍與血管處使用止血夾才終於止血。

北榮新竹分院內視鏡室主任蔡志奇說，急性消化道出血嚴重時可能造成休克，甚至危及生命，因此快速、有效的止血至關重要。

在此過程中，醫護團隊的合作是關鍵，從止血藥物、止血夾的事前準備，到觀察病患的呼吸、心跳、血壓、意識監測，都仰賴專業的護理人員。 

醫護在阿婆潰瘍與血管處使用止血夾成功止血。（北榮新竹分院提供）

醫護在阿婆潰瘍與血管處使用止血夾成功止血。（北榮新竹分院提供）

