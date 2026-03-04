自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

天氣轉暖防治蚊蟲！ 花蓮吉安9日展開

2026/03/04 09:50

花蓮縣吉安鄉公所9日起開始進行登革熱防治工作，首站將於「吉昌村」試作，後續將依計劃陸續推展至全鄉各村。（吉安鄉公所提供）

花蓮縣吉安鄉公所9日起開始進行登革熱防治工作，首站將於「吉昌村」試作，後續將依計劃陸續推展至全鄉各村。（吉安鄉公所提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕隨著氣溫日漸回暖，蚊蟲逐漸變多，花蓮縣吉安鄉公所9日起開始進行登革熱防治工作，首站將於「吉昌村」試作，後續將依計劃陸續推展至全鄉各村，確保有效防堵病媒蚊孳生，希望降低登革熱傳播風險，呼籲民眾在防治期間緊閉門窗，收起戶外衣物、食物與飲水容器。

吉安鄉公所今指出，此次防治作業將採取新型消毒車與煙霧式施作，而新型消毒車（採水霧式噴灑）適用於大型公共區域，可大範圍覆蓋環境，確保藥劑均勻分布，有效降低蚊蟲密度；煙霧式則針對水溝及密閉區域施作，徹底消滅病媒蚊、蟑螂與蒼蠅等害蟲。透過這兩種方式的結合，能更全面防治登革熱，確保社區環境安全。

吉安鄉公所提醒，雖然本次使用的防治藥劑經過安全稀釋，對人體無害，但仍請鄉親配合施作，於防治期間緊閉門窗，收起戶外衣物、食物與飲水容器，並將寵物及家禽移至適當處所，以減少接觸風險。此外，為防止病媒蚊孳生，請鄉親務必落實「巡、倒、清、刷」四步驟，確實清理環境中的積水容器，避免病媒蚊繁殖，共同維護社區衛生。

吉安鄉公所清潔隊第一次防治登革熱各村噴灑藥劑日程表如下：

3月9、10日吉昌村；11、12日北昌村；13、16日仁里村；17、18日仁安村；19、20日東昌村；23、24日仁和村；25、26日勝安村；27、30日吉安村；31、4月1日福興村；2、7日慶豐村；8、9日太昌村；10、13日永安村；14、15日南華村；16、17日干城村；20、21日光華村；22、23日南昌村；24、27日宜昌村；28、29日稻香村；30、5月1日永興村。

吉安鄉長游淑貞呼籲，登革熱防治需要全民攜手合作，從日常環境整潔做起，減少病媒蚊孳生源，才能有效降低登革熱風險，保障自身與家人健康，若遇雨天即另擇日施作，作業期間請大家多加留意與配合，民眾若有相關疑問，可撥打（03）8538522吉安鄉公所清潔隊洽詢。

花蓮縣吉安鄉公所9日起開始進行登革熱防治工作，首站將於「吉昌村」試作，後續將依計劃陸續推展至全鄉各村。（吉安鄉公所提供）

花蓮縣吉安鄉公所9日起開始進行登革熱防治工作，首站將於「吉昌村」試作，後續將依計劃陸續推展至全鄉各村。（吉安鄉公所提供）

