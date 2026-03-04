大腸鏡檢前吃錯難清乾淨 醫：滷肉飯其實是低渣

雅丰纖境腸胃科診所醫師鄭以勤表示，接受大腸鏡檢查前最重要的是「低渣飲食」，關鍵不在油脂，而在於是否含有高纖維，但仍應以瘦肉為宜，避免過油膩；示意圖。（圖擷取自photoAC）

〔記者羅碧／台北報導〕前教育部政務次長葉丙成近日在臉書發文表示，因為要體檢需進行低渣飲食，卻發現竟有醫師建議檢查前其實可以吃滷肉飯，讓他十分疑惑，也引發不少網友討論。許多民眾直呼「不是只能吃清粥嗎？」、「吃滷肉飯不會清不乾淨？」讓大腸鏡檢查前的飲食準備再度掀起話題。

雅丰纖境腸胃科診所醫師鄭以勤表示，接受大腸鏡檢查前最重要的是「低渣飲食」，關鍵不在油脂，而在於是否含有高纖維。所謂低渣飲食，是將每日膳食纖維攝取量控制在約4至5公克以下，以避免食物殘渣在腸道中影響檢查視野。

大腸鏡檢查前要清腸，飲食應低渣；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

鄭以勤說，其實精緻白米飯幾乎不含纖維，屬於低渣食物，因此若搭配以瘦肉為主的滷肉，蛋白質與脂肪多半會被腸胃道吸收，不易形成糞便殘渣，白飯加滷肉本身並非禁忌。他也分享，自己在做大腸鏡檢查前一天時，也會吃滷肉飯。

不過，他提醒，滷肉飯仍需注意配料，應避免加入蔥花、油蔥酥、筍絲、青菜等高纖配料，也不要選擇五穀雜糧飯，以免增加腸道殘渣。

鄭以勤也強調，比起吃什麼食物，更重要的是瀉藥服用方式與水分補充是否足量。通常需在檢查前一晚及當天凌晨分次服用瀉藥，並搭配大量飲水，才能確保腸道清潔。若本身有長期便秘或正在服用軟便劑，也應事先告知醫師，準備方式可能需要調整。

此外，豆類本身屬高纖維食物，不建議在檢查前食用，但若將紅豆、綠豆過濾成無顆粒的湯汁或漿狀飲品，則可視為低渣選項。

他提醒，大腸鏡檢查前並非「越清淡越好」或「只能吃流質」，而是應避免高纖殘渣食物。掌握低渣原則、配合醫囑服藥並補充足量水分，才能讓檢查順利完成。因各醫療院所對檢查前飲食規定可能略有不同，民眾仍應依醫囑準備，以確保檢查順利。

