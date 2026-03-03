自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》孫志浩被爆肝癌末期？ 本人出聲打臉 醫揭過去晚期存活不到半年

2026/03/03 21:55

藝人賈靜雯前夫孫志浩（左）罹患肝癌末期，這個謠言早在2021年8月左右，在中國、台灣傳遍了，繪聲繪影地在孫志浩與現任林若亞（右）結婚以後。安南醫院衛教資料指出，現今肝癌末期已提高至2年存活率。（取自微博）

藝人賈靜雯前夫孫志浩（左）罹患肝癌末期，這個謠言早在2021年8月左右，在中國、台灣傳遍了，繪聲繪影地在孫志浩與現任林若亞（右）結婚以後。安南醫院衛教資料指出，現今肝癌末期已提高至2年存活率。（取自微博）

〔健康頻道／綜合報導〕中國媒體又爆假新聞，指稱藝人賈靜雯前夫孫志浩罹患肝癌末期，還說他有精蟲稀少症，可得梧桐妹十分難得，已將名下高達50億元資產全數轉給女兒，遭本人打臉：「根本沒有這回事，我很好」。

根據台南市安南醫院衛教資料指出，晚期肝癌因治療選擇不多，平均存活時間通常不到半年，但隨著近年治療方式越來越多元，晚期肝癌已無須恐懼，患者平均存活時間亦漸漸拉長至超過兩年。

據了解，這個謠言早在2021年8月左右，在中國、台灣傳遍了，繪聲繪影地在孫志浩與現任林若亞結婚以後。

安南醫院表示，肝臟長了肝惡性腫瘤時，依照患者的體力、腫瘤大小、位置、腫瘤數目、擴散範圍等，若是早期肝癌仍以根除性治療為原則，有6大類型手術：

●肝葉切除手術及肝臟移植手術：早期肝癌且肝功能良好的病人，治療存活率高且復發率低，肝葉切除手術是主要的治療選擇。若肝功能不佳，則可考慮肝臟移植手術；

●射頻燒灼治療（RFA，Radiofrequency Ablation Therapy，又稱電燒）：如果評估身體不宜接受切除手術，且腫瘤數目為3顆以內、每顆小於5公分，便建議採取射頻燒灼治療，經由超音波導引，透過細針穿刺將電流轉化成熱能，把腫瘤細胞組織凝固壞死，達到腫瘤死亡之目的；

●肝臟動脈血管栓塞治療：若腫瘤過於龐大而不適用前兩項手術，則可使用肝臟動脈血管栓塞治療。由於肝癌是透過肝臟動脈供應腫瘤營養，栓塞肝臟動脈的血管可阻止供應養分，使腫瘤自然凋亡；

●標靶藥物治療：通常適用於晚期肝癌、肝功能正常但腫瘤已侵犯到門靜脈，或是已有肝外轉移的患者。郭立夫醫師補充，使用標靶藥物的病人需注意是否有高血壓、腹瀉及手足症候群（手腳皮膚易脫皮）等副作用；

●免疫藥物治療：透過活化及增強患者免疫系統來攻擊癌細胞，進而提升存活率，但可能造成肝炎、肺炎等其他器官功能異常的副作用。郭立夫醫師提醒，雖然副作用發生比率不高，仍須注意治療後的身體變化；

●放射治療：包括光子刀、電腦刀、質子刀、釔90放射線治療，透過高單位能量輻射線照射腫瘤部位，以達到治療效果。

