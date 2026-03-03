健康網》文化部長李遠跌倒骨折！ 醫曝上肢復健3關鍵

文化部長李遠今日赴台中國家漫畫博物館籌備處，回程前往搭乘高鐵時，不慎跌倒造成左手臂骨折。根據奇美醫院衛教資料指出，日後還需要復健。（文化部提供）

〔健康頻道／綜合報導〕文化部長李遠今日赴台中國家漫畫博物館籌備處，回程前往搭乘高鐵時，不慎跌倒造成左手臂骨折，並已在台中林新醫院進行治療，目前將返回台北。根據奇美醫院衛教資料指出，骨折須固定數週，所以未受傷的關節須維持適度的關節活動，防止僵硬造成關節攣縮及改善肢體腫脹現象。

據文化部指出，李遠身體其他部位及精神狀況一切都正常，但因考慮他跌傷，近幾日將取消各項行程，其餘並不影響文化部各項政策處理，目前將返回台北，並遵照醫囑，進行左手臂骨折復原處置。

請繼續往下閱讀...

奇美醫院指出，上肢骨折病患未來復健運動可分3階段：

●幫浦運動：用以消除腫脹，降低疼痛。（可適時配合冰敷，降低腫脹）。

●被動關節運動：用以保持關節活動度，預防動作受限。

●主動關節運動：用以訓練肌肉耐力，以期早日恢復正常活動。

奇美醫院也表示，簡易的疤痕按摩除了可以美化疤痕外，還能預防疤痕過度增生與攣縮所產生的動作受限。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法