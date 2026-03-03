自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》文化部長李遠跌倒骨折！ 醫曝上肢復健3關鍵

2026/03/03 21:46

文化部長李遠今日赴台中國家漫畫博物館籌備處，回程前往搭乘高鐵時，不慎跌倒造成左手臂骨折。根據奇美醫院衛教資料指出，日後還需要復健。（文化部提供）

文化部長李遠今日赴台中國家漫畫博物館籌備處，回程前往搭乘高鐵時，不慎跌倒造成左手臂骨折。根據奇美醫院衛教資料指出，日後還需要復健。（文化部提供）

〔健康頻道／綜合報導〕文化部長李遠今日赴台中國家漫畫博物館籌備處，回程前往搭乘高鐵時，不慎跌倒造成左手臂骨折，並已在台中林新醫院進行治療，目前將返回台北。根據奇美醫院衛教資料指出，骨折須固定數週，所以未受傷的關節須維持適度的關節活動，防止僵硬造成關節攣縮及改善肢體腫脹現象。

據文化部指出，李遠身體其他部位及精神狀況一切都正常，但因考慮他跌傷，近幾日將取消各項行程，其餘並不影響文化部各項政策處理，目前將返回台北，並遵照醫囑，進行左手臂骨折復原處置。

奇美醫院指出，上肢骨折病患未來復健運動可分3階段：

●幫浦運動：用以消除腫脹，降低疼痛。（可適時配合冰敷，降低腫脹）。

●被動關節運動：用以保持關節活動度，預防動作受限。

●主動關節運動：用以訓練肌肉耐力，以期早日恢復正常活動。

奇美醫院也表示，簡易的疤痕按摩除了可以美化疤痕外，還能預防疤痕過度增生與攣縮所產生的動作受限。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中