健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》小腿細不是福氣！ 肌少症讓阿伯腎功能雪崩式下滑

2026/03/03 23:57

肌少症超傷腎！洪永祥診所院長洪永祥指出，減少的肌肉正在一點點損傷腎功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

肌少症超傷腎！洪永祥診所院長洪永祥指出，減少的肌肉正在一點點損傷腎功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕肌少症超傷腎！洪永祥診所院長洪永祥指出，減少的肌肉正在一點點損傷腎功能，一旦肌肉量低於標準，腎臟老化速度是一般人的2倍以上。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享一位老阿伯，這幾年飲食清淡，體重還掉了5公斤，但在一次感冒後，阿伯的體檢報告中，腎絲球過濾率（eGFR）竟然只剩下40（屬於慢性腎臟病第三期後期），一年前他的eGFR高達120。

阿伯很委屈地看著自己體檢報告，一年前還被誇腎功能比小伙子還好，怎麼一場感冒就這樣？洪永祥指著阿伯細腿說：「問題就出在你的小腿太細了，『肌少症』找上你了」。

洪永祥解釋肌少症讓阿伯的身體代謝緩衝能力幾乎歸零，而這次小感冒對肌肉發達的人來說只是「耗點體力」，但對肌肉萎縮的阿伯來說，身體產生的代謝廢物和發炎物質就像海嘯一樣，直接沖垮了殘存的腎功能。這就是肌少症最殘酷的地方。

為何沒肌肉會傷腎？不少人難以聯想兩者有何相關，洪永祥解析3點原因：

●肌肉是體內最大的「垃圾處理場」：
肌肉是人體最大的蛋白質儲存庫，也是葡萄糖代謝的主要場所（佔全身80%）。當你肌肉充足時，血糖有地方去，胰島素敏感度高，血管保持彈性；當罹患肌少症時，血糖在血管裡亂竄，這就像把腎臟浸泡在糖水裡。高血糖產生的「糖基化終端產物」（AGEs）會直接攻擊腎絲球的微血管。

●「肌酸酐」的恐怖騙局，掩蓋性腎衰竭：
這是肌少症患者最危險的「盲點」。檢測腎功能最常用的指標是「肌酸酐」。而肌酸酐是肌肉代謝的廢物。肌少症長輩腎絲球過濾率看起來往往是假性偏高。若沒有有經驗腎臟科醫師的判斷，容易誤以為腎功能很好不用擔心。醫學上這叫做「掩蓋性腎衰竭」。當你發現數值異常時，往往已經到了洗腎邊緣。

●肌肉是「抗發炎工廠」：
肌肉在收縮時會分泌數百種「肌活素」（Myokines），如鳶尾素（Irisin）。這些物質就像是天然的強心針與護腎藥，能抑制全身的慢性發炎。肌少症患者缺乏這些保護因子，身體長期處於「低度發炎」狀態。腎臟非常怕發炎，長期的慢性發炎會導致腎臟纖維化，最終變硬、萎縮。

