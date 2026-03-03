健康網》天冷點滴出現白白結晶、變濁還能打嗎？ 藥師解迷津

很多人都有被打點滴的經驗。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，氣溫過低，點滴會結晶，醫護人員就要依標準流程，溶解結晶、降溫使用；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕點滴裡會有結晶？是不是壞掉了？彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說明，其實，多數情況下這是正常的物理現象，而不是藥品壞掉。

洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文分享，天氣一冷，不少藥局裡的點滴底部都出現了白色結晶。他以臨床常用的「滿乃通」（學名為 Mannitol）為例，說明這是種高張溶液，濃度相當高。可以把它想像成濃縮糖水或蜂蜜，也就是當氣溫下降時，裡面的成分溶解度降低，就容易析出形成白色結晶，不是藥品過期或藥品變質。

請繼續往下閱讀...

洪正憲表示，當發現點滴結晶時，醫療人員會按照標準流程處理：

●溶解結晶：藥罐會被放入溫水中加溫，大約升至40°C-50°C，直到結晶完全消失，恢復成澄清透明的狀態。

●降溫使用：等藥液自然冷卻到接近體溫後，才會進行靜脈注射。這樣既能確保藥物已完全溶解，也能避免過熱對血管造成刺激或不適。

此為醫療院所常用的「滿乃通」（學名為 Mannitol）。（取自「藥師洪正憲-藥就趁憲在」臉書）

「滿乃通」點滴作用不少，在臨床上使用得很頻繁，有3個作用：

●消腫降壓：它能快速把腦部或眼球內多餘的水分「吸」出來，降低腦壓或眼壓，常見於腦部外傷、腦出血或急性青光眼等情況。

●保護腎臟：透過強效的滲透性利尿作用，幫助維持尿量，在特定情境下預防急性腎損傷。

●加速排毒：某些中毒狀況下，可以利用它增加尿液生成，幫助毒物更快排出體外。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法