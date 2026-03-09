限制級
健康網》少量多餐 胰島素難降！營養師給減重者建議
〔健康頻道／綜合報導〕身為減重族的你，還在「少量多餐」？可能讓妳瘦不下來！營養師邱世昕在粉專「營養師教練-世昕」表示，他經常被問到「少量多餐可以提高代謝？」這個觀念在現代營養學裡，可能要打個問號，特別是對於想要減脂的熟齡族群。
邱世昕表示，當我們吃東西時，血糖上升，身體會分泌「胰島素」。邱世昕強調：胰島素是「儲存」荷爾蒙。只要血液裡有高濃度的胰島素，身體就會處於「合成脂肪」模式，並且「禁止脂肪燃燒」。
邱世昕表示，如果從早到晚都在吃點心、水果、餅乾（即使量很少），胰島素將會整天都居高不下；這等於整天都把燃燒脂肪的大門鎖死了。
邱世昕建議，試著拉長餐與餐的間隔（例如 168 斷食，或單純不吃宵夜）讓胰島素有機會降下來。只有在胰島素休息的時候，身體才會更願意把陳年的脂肪拿出來燒。
