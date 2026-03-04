自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》失智新知！ 哈佛研究：45歲後改得舒飲食 認知退化風險降41％

2026/03/04 10:22

哈佛公衛學院團隊研究比較6種知名的健康飲食模式，結果發現，得舒飲食對大腦認知的保護力最強，認知退化風險大幅降低達41%；示意圖。（圖取自freepik）

哈佛公衛學院團隊研究比較6種知名的健康飲食模式，結果發現，得舒飲食對大腦認知的保護力最強，認知退化風險大幅降低達41%；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕失智症研究再添新知！台灣神經科醫師暨腦科學博士鄭淳予於臉書專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」發文分享，近期發表於頂尖期刊的腦科學研究，分別從飲食選擇、細菌感染與血液檢測3個面向，揭示與失智風險相關的重要關鍵。其中有關飲食研究指出，中年45-54歲若開始採行DASH飲食，認知退化風險可降低達41%，對於大腦保護效果最顯著。

6大飲食法比拚：DASH飲食最護腦

2026年2月哈佛公衛學院團隊發表於《JAMA Neurology》的大型研究，研究團隊分析了近16萬人、追蹤近30年，一口氣比較了6種知名的健康飲食模式。結果揭曉，DASH飲食（得舒飲食）對大腦認知的保護力最強、也最一致，能將認知退化風險大幅降低達41%。

鄭淳予說，DASH飲食的核心很簡單，飲食只要多蔬果、多全穀、多吃魚與堅果；少鈉、少糖、少加工食品。護腦其實不難，就從每天多夾一份青菜、少喝一杯含糖手搖飲開始。更重要的是，越早行動越好。研究顯示，中年45-54歲就開始這樣吃，對於大腦的保護效果最顯著。

眼內潛藏肺炎披衣菌細菌恐害失智

另，2026年1月美國 Cedars-Sinai 醫學中心團隊發表於《Nature Communications》研究指出，引起肺炎或鼻竇炎的肺炎披衣菌，竟然可能長期躲在眼睛和大腦裡，引發腦部發炎。科學家首次在阿茲海默症患者的視網膜中，發現這種細菌，而且數據顯示，失智症狀越嚴重，這種細菌的數量越多。

因此，鄭淳予提醒，絕對不要輕忽反覆鼻竇炎、久咳、呼吸道感染，甚至是牙周病。這些看似局部性的慢性發炎和感染，其實都在默默拖累大腦。及早把感染治好，就是保護認知功能。未來，定期眼科檢查不只顧視力，更有可能成為偵測大腦健康的靈魂之窗。

一管血可望預測失智發病時間

此外，2026年2月美國華盛頓大學團隊發表於《Nature Medicine》的研究指出，科學家成功開發出阿茲海默症血液預測模型。只要抽血檢驗血漿中「p-tau217」蛋白質的比值，就能預測這個人「何時可能出現失智症狀」，誤差只有 3- 4年。

鄭淳予表示，由此可知，抽血預測失智不再是科幻情節，而且比高階影像檢查更便宜、更輕鬆。雖然目前這項技術還在研究階段，尚未普及到一般健檢，但這意味著，將來可能透過簡單抽血，在失智症狀出現前，提早抓出黃金治療期。

鄭淳予總結指出，防範失智可從以下2點做起：

1.改善發炎體質。無論是細菌感染、抽菸，還是不健康飲食造成的慢性發炎，降低身體和腦部發炎是保護大腦的核心策略。

2.吃好睡好就有效。面對失智，越早開始調整越好。立即調整飲食、控制三高、規律運動、保持好睡眠，並及早治療各種感染，都是現在就能為大腦做的事。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中