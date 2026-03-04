健康網》失智新知！ 哈佛研究：45歲後改得舒飲食 認知退化風險降41％

哈佛公衛學院團隊研究比較6種知名的健康飲食模式，結果發現，得舒飲食對大腦認知的保護力最強，認知退化風險大幅降低達41%；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕失智症研究再添新知！台灣神經科醫師暨腦科學博士鄭淳予於臉書專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」發文分享，近期發表於頂尖期刊的腦科學研究，分別從飲食選擇、細菌感染與血液檢測3個面向，揭示與失智風險相關的重要關鍵。其中有關飲食研究指出，中年45-54歲若開始採行DASH飲食，認知退化風險可降低達41%，對於大腦保護效果最顯著。

6大飲食法比拚：DASH飲食最護腦

2026年2月哈佛公衛學院團隊發表於《JAMA Neurology》的大型研究，研究團隊分析了近16萬人、追蹤近30年，一口氣比較了6種知名的健康飲食模式。結果揭曉，DASH飲食（得舒飲食）對大腦認知的保護力最強、也最一致，能將認知退化風險大幅降低達41%。

鄭淳予說，DASH飲食的核心很簡單，飲食只要多蔬果、多全穀、多吃魚與堅果；少鈉、少糖、少加工食品。護腦其實不難，就從每天多夾一份青菜、少喝一杯含糖手搖飲開始。更重要的是，越早行動越好。研究顯示，中年45-54歲就開始這樣吃，對於大腦的保護效果最顯著。

眼內潛藏肺炎披衣菌細菌恐害失智

另，2026年1月美國 Cedars-Sinai 醫學中心團隊發表於《Nature Communications》研究指出，引起肺炎或鼻竇炎的肺炎披衣菌，竟然可能長期躲在眼睛和大腦裡，引發腦部發炎。科學家首次在阿茲海默症患者的視網膜中，發現這種細菌，而且數據顯示，失智症狀越嚴重，這種細菌的數量越多。

因此，鄭淳予提醒，絕對不要輕忽反覆鼻竇炎、久咳、呼吸道感染，甚至是牙周病。這些看似局部性的慢性發炎和感染，其實都在默默拖累大腦。及早把感染治好，就是保護認知功能。未來，定期眼科檢查不只顧視力，更有可能成為偵測大腦健康的靈魂之窗。

一管血可望預測失智發病時間

此外，2026年2月美國華盛頓大學團隊發表於《Nature Medicine》的研究指出，科學家成功開發出阿茲海默症血液預測模型。只要抽血檢驗血漿中「p-tau217」蛋白質的比值，就能預測這個人「何時可能出現失智症狀」，誤差只有 3- 4年。

鄭淳予表示，由此可知，抽血預測失智不再是科幻情節，而且比高階影像檢查更便宜、更輕鬆。雖然目前這項技術還在研究階段，尚未普及到一般健檢，但這意味著，將來可能透過簡單抽血，在失智症狀出現前，提早抓出黃金治療期。

鄭淳予總結指出，防範失智可從以下2點做起：

1.改善發炎體質。無論是細菌感染、抽菸，還是不健康飲食造成的慢性發炎，降低身體和腦部發炎是保護大腦的核心策略。

2.吃好睡好就有效。面對失智，越早開始調整越好。立即調整飲食、控制三高、規律運動、保持好睡眠，並及早治療各種感染，都是現在就能為大腦做的事。

