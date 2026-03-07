健康網》輕熟女心跳過速 中醫提緩解方法

天氣變冷、吃到熱食、月經來潮前心跳破百是什麼原因？璽悅中醫診所院長羅珮琳就以前診治的案例提出看法。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣變冷、吃到熱食、月經來潮前心跳破百是什麼原因？璽悅中醫診所院長羅珮琳在臉書專頁「羅珮琳醫師 Pei-Lin, Lo M.D.」表示，自己曾收治過一位40歲女性病患，身形消瘦，長期有腸胃與消化問題，每次生理期月經量大，所以長期處於貧血狀況，月經期無論是出血量或是疼痛模式都很像子宮內膜異位症，但是從產後至今婦科超音檢查皆屬正常。

羅珮琳表示，病患原本因腸胃問題就診，但約莫在1年前開始，入冬之後持續的心跳加快，大約都在每分鐘90次以上。她自我觀察發現天氣變冷、吃到熱食、中午以及月經前心跳會突然超過100，陸續在西醫檢查甲狀腺指數正常，心電圖也無異常。

心跳過速是一種代償

這種有條件的心跳快通常和「自律神經失調」與「代償性心跳過速」有關。貧血引發的「代償性心跳」是最直接的原因。血液中的血紅素負責將氧氣輸送到全身，在貧血的狀態下，血液攜氧量不足，身體組織會處於缺氧狀態。

為了維持正常的生理運作，心臟必須透過增加跳動次數和加強收縮力，來加快血液循環，補足氧氣供給的缺口，這種心跳加快稱為「代償性心跳過速」。將心臟比喻為載重能力下降的貨車，為了送完同樣數量的貨物，只能增加往返跑的次數，所以心跳次數增加。

貧血患者除了心跳增快，通常也會伴隨心臟跳動強烈或不規律的「心悸」症狀，走平路很正常但爬樓梯或稍微運動就容易氣喘吁吁。經常感到頭暈與疲勞，也是腦部供氧不足的直接表現。長期嚴重貧血若未治療，心臟長期超負荷工作，可能導致心臟肥大以及其他後續心臟問題。

「代償性心跳過速」屬於心血不足

從中醫角度來看，氣能生血、血能載氣，若長期貧血往往是血虛伴隨氣虛，導致心氣無力推動血行，進而出現心悸短氣「氣血兩虛」的情形。貧血所造成的代償性心跳過快中醫屬於「心血不足」。當陰血虧虛，心臟失去滋養，血不養心，脈象常表現為細數脈，就是脈管變細但頻率變快。

「瘦人多火」屬於虛火

病患的體質瘦弱且貧血，屬於「血虛」狀態，當心血供應不足，心跳加快就會造成身體「虛耗」。中醫陰陽理論中，「形體」屬陰，「功能」屬陽。形體消瘦之人代表體內的陰液、津液、精血相對不足。陰液具有滋潤與冷卻的功能，當陰液虧虛，無法制約陽氣，體內的陽氣就會相對過剩，產生「虛火」，所以有「瘦人多火」的說法。

病患除了「氣血兩虛」、「心血不足」還兼有「陰虛火旺」。吃熱食或中午時，外在的「熱」引動體內的「虛火」，造成身體變化。中午是氣溫較高、代謝較旺盛的時候，加上餐後血液會集中到腸胃道幫助消化，心臟負荷會暫時增加，導致心跳加速。而吃熱食會導致血管擴張，血流量瞬間重新分配，這種物理變化的刺激會直接誘發交感神經興奮，使心跳衝高。

體瘦與「自律神經失調」的關係

「自律神經」指的是「不需要動腦筋思考」就會自動運行的生理功能，包括心跳、呼吸、消化、體溫調節、流汗及荷爾蒙分泌等。「自律神經失調」並不算是一個疾病名稱，而是一種狀態，代表身體這些自主調節功能變差。

羅珮琳觀察到許多「自律神經失調」的人在節氣、氣溫劇烈變化時身體這些自動調節的開關失靈，失調的症狀會更敏顯。體型偏瘦的人通常皮下脂肪較薄，對環境溫度的變化非常敏感。如果又兼有「自律神經失調」的情形當天冷時血管收縮，血壓波動，心臟需要更用力跳動來維持體溫，也會造成心跳加快。

經前症候也會造成心跳加快

女性排卵後到月經前，體內黃體素濃度升高，會導致體溫上升，這時如果測量基礎體溫會上升 0.3−0.5 度。體溫升高本身就會帶動心跳加快。黃體素濃度上升也會造成便秘與水腫，經前如果有水腫的情形對於貧血的女性而言，心臟負荷會更有感。

積極治療貧血是解方

由貧血造成的「代償性心跳過速」應積極治療貧血，西醫開立鐵劑作為補充，但是病患服用鐵劑後原本腸胃不適感加重，於是減為2日服用1次，並額外補充吸收率更高的血紅素鐵減少腸胃副作用。飲食上推薦可以多攝取紅肉、深色蔬菜，並搭配維生素 C 幫助鐵質吸收。

中醫如何治療因貧血造成的「代償性心跳過速」

病患本身有腸胃問題、月經量大兼有貧血，因此在治療上有分為經期以及非經期用藥。經期出血量大我選擇用科學中藥搭配歸脾湯水煎劑。中醫認為「脾為氣血生化之源」也有「脾統血」的功能，「脾」指的是消化與腸胃系統，它不僅負責「生成」血液，還肩負著「統血」也就是管理、約束血液的責任，確保血液在脈管內運行而不胡亂出血。

歸脾湯能益氣補脾、養血止血，治療脾不統血造成的出血證，方中用大量補氣藥人參、黃耆、白朮用來強健脾氣以「統血」。非經期選擇科學中藥「炙甘草湯」，這是治療心律不整、心悸的經典名方，其中的阿膠、地黃能填補陰血，人參、大棗補氣，桂枝溫通心陽，補血兼能強化心臟功能讓心跳速度恢復正常。

病患多管齊下調理約兩個月後血紅素由8回升至11，心悸與喘的感覺均有改善，便回歸平日的腸胃及「瘦人多火」的陰虛體質調理。

針灸可穩定自律神經

針灸對於調節自律神經與穩定心律有立竿見影的功效，有一次病患來看診時心跳很快，經過20分鐘的針灸之後症狀大幅改善。平日覺得心跳過快或者心悸症狀發生時，用按摩的方式按壓內關穴與神門穴對於緩解症狀也會有幫助。我選擇的針灸穴道有：

內關穴：位於心包經，是臨床治心悸的常用穴。能寧心安神，有雙向調節心率的效果，當心跳過快時刺激內關穴能降低心律、但心跳過慢時又可以提升心律，所以是「雙向調節」。

神門穴：屬於心經穴道，位於手腕橫紋進小指處，能夠安定心神，降低因血不養心導致的驚悸感。

足三里穴：屬於胃經穴道，病患本身有腸胃問題，刺激足三里穴能強健脾胃、補氣生血。

腹式呼吸穩定自律神經

除了服藥、針灸，我也建議病患在家練習腹式呼吸，能夠調節自律神經調。代償性心跳過快時，交感神經通常處於過度亢奮的狀態，腹式呼吸透過深長的吸氣與更長、更慢的吐氣，能刺激橫膈膜下的迷走神經，迷走神經是屬於副交感神經，透過深長呼氣來啟動副交感神經，來幫助心跳平穩。

腹式呼吸的練習方式，可以將手輕輕放在臍下1.5 寸「氣海穴」的位置，感受是否有正確的吸吐模式。吸氣時用鼻吸氣，想像空氣慢慢吸入腹部，腹部自然隆起，持續約 3-4 秒。吐氣食用口或鼻吐氣，吐氣時間要比吸氣長，最好是 6到8 秒，感覺腹部慢慢下陷，「長吐氣」是啟動橫膈膜下的副交感神經重要關鍵。

