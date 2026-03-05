自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減重不只避開糖、油 醫曝「隱形殺手」就在身邊

2026/03/05 11:52

專家表示，隱藏在美食背後，最容易被忽略的減重「隱形殺手」，正是高鹽分食物，例如洋芋片，一旦吃一片後就很難停下來；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，隱藏在美食背後，最容易被忽略的減重「隱形殺手」，正是高鹽分食物，例如洋芋片，一旦吃一片後就很難停下來；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人有這樣的經驗，明明吃飽了，看到餐桌上的洋芋片，還是忍不住想吃一口，原本只想吃兩、三片，一回神卻發現半包全吃下肚，又陷入後悔裡。無齡診所副院長黃乙絜指出，不是意志力不夠，隱藏在美食背後，最容易被忽略的減重「隱形殺手」，正是高鹽分食物。

鹽巴是大腦的「鴉片」。黃乙絜在臉書專頁「黃乙絜醫師の腸活飲食小學堂」發文分享，很多人以為減肥只要注意「糖」和「油」就好，卻沒發現「鹹味」是破功的推手。研究發現，鹽分對大腦的刺激，與鴉片類物質或是古柯鹼帶來的愉悅感區域居然完全重疊。

鹽分讓人不知不覺吃更多

黃乙絜接著表示，這就是為什麼「薄鹽堅果」永遠比「無鹽堅果」好賣，也是食品大廠喜歡在花枝丸、火鍋料這些加工食品裡加這麼多鈉的主因，「他們的伎倆很簡單：用鹽分綁架你的大腦，」讓民眾產生「成癮」的錯覺，然後就能一口接一口吃不停。

除了讓人成癮，鹽分還會促使「不知不覺吃更多」。黃乙絜提到，不少民眾心中可能有這樣的想法：「只要我算好熱量，吃鹹一點沒關係吧？」實情卻是，過量的鹽分攝取本身就是致胖因素，原因是高鹽飲食會刺激體內「飢餓素」分泌。它專門催促人們進食，當你吃得太鹹，飢餓素就會不斷在大腦尖叫：「我好餓！再給我多一點！」於是，原本該結束的一餐，就這樣失控了。

黃乙絜建議，與其依賴意志力硬撐，不如從源頭減少鹽分攝取，降低對重口味的依賴。與其買一包洋芋片回來考驗自己能不能只吃一片，不如直接把目光轉向新鮮、天然的食材，只要減低鹽分攝取，你會發現味覺變靈敏，大腦不再被「化學愉悅感」控制。

醫師黃乙絜。（黃乙絜提供）

醫師黃乙絜。（黃乙絜提供）

