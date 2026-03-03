自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

輕熟人妻產後「妹妹」鬆弛 夫妻關係冰凍 3次雷射重燃愛火

2026/03/03 17:06

奇美醫院婦產部婦女泌尿科主治醫師沈姿岑表示，女性私密健康亮紅燈！七成女性因害羞未就醫，該院引進新一代陰道雷射，助女患者擺脫「濕」態人生。（記者王俊忠攝）

奇美醫院婦產部婦女泌尿科主治醫師沈姿岑表示，女性私密健康亮紅燈！七成女性因害羞未就醫，該院引進新一代陰道雷射，助女患者擺脫「濕」態人生。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕35歲人妻小梅育有2子女，皆為自然產，最小孩子目前兩歲。小梅懷孕期有輕微漏尿問題，以為生產後會改善，但產後咳嗽、抱小孩時依然會漏尿，且陰道變得鬆弛、外陰部色澤暗沉，性生活不愉悅，逐漸失去自信，夫妻關係更降到冰點，長期承受心理壓力，相當困擾。

奇美醫院婦產部主治醫師沈姿岑診斷小梅是產後應力性尿失禁、陰道鬆弛及外陰部暗沉，建議患者接受陰道雷射搭配外陰部美白雷射治療，經3次療程後，漏尿與陰道鬆弛問題明顯改善，外陰部膚色也漸勻亮，生活與夫妻親密關係品質同步提升，順利重返職場、重拾自信，夫妻也重回恩愛關係。

沈姿岑表示，許多女性產後或步入更年期後，常面臨漏尿、頻尿或陰道乾澀困擾，卻因羞於啟齒默默忍受。據統計，全台有超過7成受私密處問題困擾的女性未曾就醫，生活品質大打折扣。

她臨床觀察，女性產後、更年期、癌症治療或卵巢手術後，因體內雌激素分泌下降及骨盆底肌鬆弛無力，易導致泌尿與生殖道組織萎縮與功能改變，出現尿急、頻尿、漏尿、排尿困難、陰道乾澀或鬆弛等症狀。有以上症狀的更年期婦女，醫學上統稱為更年期泌尿生殖道綜合症。約有40%至90%的更年期女性曾出現不同程度的泌尿生殖道相關症狀。有研究顯示約每4位產後女性中有1位曾出現尿失禁症狀，而在產後1年仍有超過一半女性持續受到漏尿、尿急困擾。

許多病人誤以為這是老化或產後自然現象，有的覺得看診尷尬、選擇隱忍。沈姿岑強調，若不及早介入，症狀往往隨年齡增加而加劇，甚至影響親密關係與日常活動，也可能造成心理與社交困擾。

對於輕度及中度尿失禁及骨盆鬆弛，奇美醫院提供多元保守治療方式可依個人狀況彈性搭配，透過不同機轉協助強化骨盆底肌肉功能，治療時間快、不需麻醉，初期可從凱格爾運動、生理回饋治療開始，經由正確訓練提升肌耐力，但需持之以恆。

沈姿岑說，若希望加強效果，臨床可搭配磁波椅治療，利用高能量磁波被動刺激骨盆底肌肉收縮，適合難以正確做凱格爾運動或想加強訓練效果的女性；而陰道雷射透過溫和能量刺激膠原蛋白新生，改善組織彈性與支撐力，療程時間短、不需麻醉，適合忙碌且同時有多重私密處困擾的族群。

奇美醫院特別引進新一代「陰道雷射」，利用專利蜂巢技術，在無須麻醉、僅需15分鐘的治療過程中，有效改善泌尿生殖道萎縮問題，協助女性擺脫「濕」態，重拾自信社交生活。

萎縮性陰道炎治療方法比較表。（奇美醫院提供）

萎縮性陰道炎治療方法比較表。（奇美醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中