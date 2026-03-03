輕熟人妻產後「妹妹」鬆弛 夫妻關係冰凍 3次雷射重燃愛火

奇美醫院婦產部婦女泌尿科主治醫師沈姿岑表示，女性私密健康亮紅燈！七成女性因害羞未就醫，該院引進新一代陰道雷射，助女患者擺脫「濕」態人生。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕35歲人妻小梅育有2子女，皆為自然產，最小孩子目前兩歲。小梅懷孕期有輕微漏尿問題，以為生產後會改善，但產後咳嗽、抱小孩時依然會漏尿，且陰道變得鬆弛、外陰部色澤暗沉，性生活不愉悅，逐漸失去自信，夫妻關係更降到冰點，長期承受心理壓力，相當困擾。

奇美醫院婦產部主治醫師沈姿岑診斷小梅是產後應力性尿失禁、陰道鬆弛及外陰部暗沉，建議患者接受陰道雷射搭配外陰部美白雷射治療，經3次療程後，漏尿與陰道鬆弛問題明顯改善，外陰部膚色也漸勻亮，生活與夫妻親密關係品質同步提升，順利重返職場、重拾自信，夫妻也重回恩愛關係。

沈姿岑表示，許多女性產後或步入更年期後，常面臨漏尿、頻尿或陰道乾澀困擾，卻因羞於啟齒默默忍受。據統計，全台有超過7成受私密處問題困擾的女性未曾就醫，生活品質大打折扣。

她臨床觀察，女性產後、更年期、癌症治療或卵巢手術後，因體內雌激素分泌下降及骨盆底肌鬆弛無力，易導致泌尿與生殖道組織萎縮與功能改變，出現尿急、頻尿、漏尿、排尿困難、陰道乾澀或鬆弛等症狀。有以上症狀的更年期婦女，醫學上統稱為更年期泌尿生殖道綜合症。約有40%至90%的更年期女性曾出現不同程度的泌尿生殖道相關症狀。有研究顯示約每4位產後女性中有1位曾出現尿失禁症狀，而在產後1年仍有超過一半女性持續受到漏尿、尿急困擾。

許多病人誤以為這是老化或產後自然現象，有的覺得看診尷尬、選擇隱忍。沈姿岑強調，若不及早介入，症狀往往隨年齡增加而加劇，甚至影響親密關係與日常活動，也可能造成心理與社交困擾。

對於輕度及中度尿失禁及骨盆鬆弛，奇美醫院提供多元保守治療方式可依個人狀況彈性搭配，透過不同機轉協助強化骨盆底肌肉功能，治療時間快、不需麻醉，初期可從凱格爾運動、生理回饋治療開始，經由正確訓練提升肌耐力，但需持之以恆。

沈姿岑說，若希望加強效果，臨床可搭配磁波椅治療，利用高能量磁波被動刺激骨盆底肌肉收縮，適合難以正確做凱格爾運動或想加強訓練效果的女性；而陰道雷射透過溫和能量刺激膠原蛋白新生，改善組織彈性與支撐力，療程時間短、不需麻醉，適合忙碌且同時有多重私密處困擾的族群。

奇美醫院特別引進新一代「陰道雷射」，利用專利蜂巢技術，在無須麻醉、僅需15分鐘的治療過程中，有效改善泌尿生殖道萎縮問題，協助女性擺脫「濕」態，重拾自信社交生活。

萎縮性陰道炎治療方法比較表。（奇美醫院提供）

