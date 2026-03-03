自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》半夜心悸又盜汗 專家揭常忽略3大元凶

2026/03/03 21:12

營養師曾建銘說明，夜間盜汗是跨越飲食、身體狀態、睡眠環境的綜合性生理警訊。尤其半夜若血糖掉得太低，容易導致心悸、驚醒、狂冒冷汗；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕睡到一半突然驚醒，伴隨心跳加快、全身冒冷汗，甚至連睡衣都被汗水浸濕大半，擔心是否罹患重大疾病？營養師曾建銘說明，這種情況在臨床上稱為「夜間盜汗」，也是跨越飲食、身體狀態、睡眠環境的綜合性生理警訊。尤其半夜若血糖掉得太低，身體為了自救，壓力荷爾蒙一飆升，就會導致心悸、驚醒、狂冒冷汗，也是常被忽略的原因。

曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文指出，夜間盜汗的發生，往往並非單一原因所致，常見3大警訊來自以下3面向：

半夜驚醒是吃出來的

夜間低血糖大危機：這是最常見、最容易被忽略的原因。半夜血糖掉得太低，身體為了自救，會大量分泌腎上腺素把血糖拉上來。壓力荷爾蒙一飆升，就會造成心悸、驚醒、狂冒冷汗。

睡前酒精與大餐：睡前喝點小酒可能有助入睡，但酒精代謝退去時，反而會引起交感神經反彈興奮。另外，晚上若剛做完高強度運動訓練，消夜又吃得太豐盛油膩，腸胃為了消化會不斷產熱，讓身體核心溫度降不下來，也可能造成狂流汗。

身體潛在健康波動影響

自律神經當機：白天工作壓力大、精神緊繃，晚上交感神經依舊「下不了班」，身體無法切換到放鬆模式，就會在夜間異常亢奮。

荷爾蒙與呼吸：如甲狀腺機能亢進、更年期荷爾蒙波動或是睡眠呼吸中止症，都會激發大腦的警報系統，導致冒著冷汗驚醒。

睡眠環境的隱形殺手

不透氣的微氣候：房間悶熱通風不良，或是穿了不透氣的睡衣、蓋了太厚的被子，身體無法自然散熱，便會狂流汗以降溫。

潛意識的壓力釋放：白天累積的焦慮，很容易在睡眠時轉化為夜驚或惡夢，伴隨著冷汗一起出現。

改善夜間盜汗3要訣

曾建銘進一步說明，想要避免夜間發生這些狀況，可掌握以下重點：

1.易低血糖體質若常因低血糖而驚醒，睡前可以吃一點富含蛋白質或優質脂肪的小點心，如一小杯溫牛奶、一小把堅果，幫助整夜血糖平穩。

2.睡前2-3小時盡量避開酒精、咖啡因與辛辣重口味食物等飲食地雷。

3.換上透氣舒適的睡衣，把冷氣或風扇調整到最適合自己的溫度，調整睡眠環境。

曾建銘並提醒，如果調整飲食和環境，半夜冒冷汗的狀況仍頻繁發生，甚至伴隨體重減輕、發燒或胸悶，應儘快尋求醫師協助。

