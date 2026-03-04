透視腸道菌》脂肪不全是壞東西 好油偕同腸菌助攻代謝

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

飲食中的脂肪會影響體重與肝臟健康，近年來也被發現會透過腸道菌相間接作用於代謝。然而，脂肪種類與腸道菌交互作用對脂肪肝的影響，一直沒有被釐清。

這篇發表於 Nature Communications（2023 Sep 1;14（1）:5329）的研究，先分析人類飲食脂肪與腸道菌多樣性的關係，再用雄性小鼠模型探討不同脂肪種類與腸道菌之間的交互作用對脂肪肝（肝臟脂肪變性）的影響。

在人類中，攝取較低的飽和脂肪酸（SFA）與腸道菌多樣性增加有關，而且和膳食纖維量無關。在小鼠實驗裡，吸收不良的長鏈SFA（特別是硬脂酸）會改變膽汁酸組成，改善代謝並降低脂肪肝；這種好處可以透過「菌相移植」傳遞，顯示與腸道菌有直接關聯。至於多元不飽和脂肪酸（PUFA），雖然也能保護肝臟，但對腸道菌相的影響比較小。

這項研究提醒我們，不同種類的脂肪對身體影響不一樣，尤其是長鏈飽和脂肪酸可能在特定情境下與腸道菌合作，幫助改善代謝與減少脂肪肝，與一般「飽和脂肪有害」的印象不同。不過，這些效果在人體還需要更多驗證。日常生活中，比起單純戒掉所有飽和脂肪，更重要的是飲食多樣化、適量攝取健康油脂（如深海魚油、橄欖油）、搭配高纖維與富含益菌食物來維持腸道菌平衡，才可能真正達到保護肝臟與代謝健康的目標。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

