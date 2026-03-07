健康網》胸悶元凶找到了！ 原來是護腰「卡錯位」

醫療用護腰要穿得對，員榮醫院神經內科主任葉宗勳表示，不少人把它當「馬甲」穿，壓胸，胸悶、頭暈都會來。圖為示意圖。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕7旬嬤長期腰痛，一坐下就皺眉問醫師：「為什麼我最近一直覺得胸口悶？我也看了心臟科，是不是藥物引起？」員榮醫院神經內科主任葉宗勳查了病患雲端藥歷，正納悶哪裡出了問題，一句：「什麼時候開始覺得悶？」嬤回：「腰椎開刀以後」，揪出元凶，竟是護腰造成的。

葉宗勳在臉書專頁「員榮醫院腦醫葉宗勳醫師」發文分享，他在診間直接請阿嬤把護腰掀起來檢查，果真被他猜中，嬤把護腰穿錯位置了。他解釋，阿嬤是腰4、腰5開刀，護腰的下緣卻卡在腰3以上，上緣整個壓到肋骨，這下真相大白，根本不是心臟問題，而是病患把護腰當成「馬甲」穿了。

葉宗勳呼籲，很多做過腰椎手術（像 L3–L5）的患者，都以為護腰要勒到像維多利亞時代的貴族馬甲才算「撐住」。這是很錯誤的做法，因為傷口還沒好，人可能先被勒到快斷氣。他表示，穿太高、勒太緊，不但沒有保護脊椎，還會壓迫胸廓、妨礙呼吸！

正確穿法要3個要訣，葉宗勳說，這才叫真正保護：

●高度要對：底部要蓋到臀部上方，不是像束腹一樣綁在肚子上。

●上緣要留空：頂部與肋骨間要保留1-2 指寬，別把肺壓到沒空間。

●手掌測試：扣好後應能塞進手掌，深呼吸要順暢不被卡住。

葉宗勳提醒，錯誤的穿法，護腰太往上會壓胸，胸悶、頭暈都會來。太緊會影響循環，皮膚紅到像過敏、還可能起水泡。因此，若皮膚敏感的人記得裡面加一件薄內衣最剛好。他再次叮嚀，護腰是「保護用」，不是塑身馬甲，需要出力、搬東西、或術後恢復期才要穿。

