自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》胸悶元凶找到了！ 原來是護腰「卡錯位」

2026/03/07 11:35

醫療用護腰要穿得對，員榮醫院神經內科主任葉宗勳表示，不少人把它當「馬甲」穿，壓胸，胸悶、頭暈都會來。圖為示意圖。（資料照）

醫療用護腰要穿得對，員榮醫院神經內科主任葉宗勳表示，不少人把它當「馬甲」穿，壓胸，胸悶、頭暈都會來。圖為示意圖。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕7旬嬤長期腰痛，一坐下就皺眉問醫師：「為什麼我最近一直覺得胸口悶？我也看了心臟科，是不是藥物引起？」員榮醫院神經內科主任葉宗勳查了病患雲端藥歷，正納悶哪裡出了問題，一句：「什麼時候開始覺得悶？」嬤回：「腰椎開刀以後」，揪出元凶，竟是護腰造成的。

葉宗勳在臉書專頁「員榮醫院腦醫葉宗勳醫師」發文分享，他在診間直接請阿嬤把護腰掀起來檢查，果真被他猜中，嬤把護腰穿錯位置了。他解釋，阿嬤是腰4、腰5開刀，護腰的下緣卻卡在腰3以上，上緣整個壓到肋骨，這下真相大白，根本不是心臟問題，而是病患把護腰當成「馬甲」穿了。

葉宗勳呼籲，很多做過腰椎手術（像 L3–L5）的患者，都以為護腰要勒到像維多利亞時代的貴族馬甲才算「撐住」。這是很錯誤的做法，因為傷口還沒好，人可能先被勒到快斷氣。他表示，穿太高、勒太緊，不但沒有保護脊椎，還會壓迫胸廓、妨礙呼吸！

正確穿法要3個要訣，葉宗勳說，這才叫真正保護：

●高度要對：底部要蓋到臀部上方，不是像束腹一樣綁在肚子上。
●上緣要留空：頂部與肋骨間要保留1-2 指寬，別把肺壓到沒空間。
●手掌測試：扣好後應能塞進手掌，深呼吸要順暢不被卡住。

葉宗勳提醒，錯誤的穿法，護腰太往上會壓胸，胸悶、頭暈都會來。太緊會影響循環，皮膚紅到像過敏、還可能起水泡。因此，若皮膚敏感的人記得裡面加一件薄內衣最剛好。他再次叮嚀，護腰是「保護用」，不是塑身馬甲，需要出力、搬東西、或術後恢復期才要穿。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中